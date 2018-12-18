Por cláusula de barreira, Patriota e PRP anunciam fusão

Assembleia Legislativa: com a fusão, PRP e Patriota terão três parlamentares na próxima legislatura Crédito: Gazeta Online

O PRP e o Patriota oficializaram, nesta segunda-feira (17), a fusão entre as duas siglas, que não haviam cumprido os critérios da chamada cláusula de barreira nas eleições de outubro. Pelo fraco desempenho em busca de cadeiras na Câmara dos Deputados  tinham que alcançar ao menos 1,5% dos votos válidos ou eleger nove deputados em Estados diferentes, no que não foram bem sucedidas  , as duas siglas ficariam sem acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV e rádio.

O Gazeta Online já havia registrado, no último dia 11, a união, que estava nos acertos finais. O nome Patriota vai batizar a legenda, agora englobada pelo PRP. Juntos, eles têm nove deputados federais e, assim, acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV. Na Assembleia, serão três parlamentares a partir de fevereiro: Dary Pagung, Lorenzo Pazolini e Rafael Favatto, a segunda maior bancada da Casa.

Ainda não foi definido quem presidirá o partido no Estado. "O importante é que estamos unidos. A questão da presidência vamos discutir após a fusão oficialmente ser homologada pelo TSE", afirmou Favatto, que hoje preside o Patriota.