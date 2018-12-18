Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fusões

Por cláusula de barreira, Patriota e PRP anunciam fusão

Na Assembleia, serão três parlamentares a partir de fevereiro: Dary Pagung, Lorenzo Pazolini e Rafael Favatto, a segunda maior bancada da Casa

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 01:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 01:13
Assembleia Legislativa: com a fusão, PRP e Patriota terão três parlamentares na próxima legislatura Crédito: Gazeta Online
O PRP e o Patriota oficializaram, nesta segunda-feira (17), a fusão entre as duas siglas, que não haviam cumprido os critérios da chamada cláusula de barreira nas eleições de outubro. Pelo fraco desempenho em busca de cadeiras na Câmara dos Deputados  tinham que alcançar ao menos 1,5% dos votos válidos ou eleger nove deputados em Estados diferentes, no que não foram bem sucedidas  , as duas siglas ficariam sem acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV e rádio.
O Gazeta Online já havia registrado, no último dia 11, a união, que estava nos acertos finais. O nome Patriota vai batizar a legenda, agora englobada pelo PRP. Juntos, eles têm nove deputados federais e, assim, acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV. Na Assembleia, serão três parlamentares a partir de fevereiro: Dary Pagung, Lorenzo Pazolini e Rafael Favatto, a segunda maior bancada da Casa.
Ainda não foi definido quem presidirá o partido no Estado. "O importante é que estamos unidos. A questão da presidência vamos discutir após a fusão oficialmente ser homologada pelo TSE", afirmou Favatto, que hoje preside o Patriota.
"Isso vai ser consenso. O que for bom para o partido vai contar com o nosso apoio", diz Dary, presidente do PRP estadual.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
IA reduz custos e muda a lógica de crescimento nas empresas 
Imagem de destaque
5 eixos temáticos que podem cair na redação do Enem em 2026
Novas catracas, com portas giratórias, instaladas no Restaurante Universitário (RU), do campus de Goiabeiras, na Ufes
Ufes instala portas giratórias no RU e estudantes reclamam de fila

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados