Quatro pessoas presas e três menores apreendidos em operação da PM Crédito: Montagem/Gazeta Online

Sete pessoas foram presas em uma operação da Polícia Militar no final da tarde desta terça-feira (22), no Morro da Conquista, em Vitória. De acordo com informações da PM, os quatro homens e os três adolescentes têm envolvimento com o tráfico de drogas.

Os presos foram identificados como Victor Messias Teixeira, de 22 anos; Eberth Barbosa Ramos, 21; Alan Rodrigues das Neves Gomes, 18; Sebastião Antônio dos Santos Júnior, 21, e outros três adolescentes - com idades entre 15 e 17 anos. Ainda segundo informações da polícia, alguns deles são suspeitos de participação na morte de três jovens do Morro do Moscoso, no dia 14 de janeiro

Em entrevista à TV Gazeta, o tenente Almeida, do 1º Batalhão da PM, falou sobre as prisões. "Por volta das 16h, começou uma operação da Polícia Militar na região da mata, que compreende desde o bairro Moscoso, no Centro de Vitória, até a região da Grande São Pedro, no bairro Conquista".

Your browser does not support the audio element. Polícia Militar prende sete pessoas no Morro da Conquista, em Vitória

Tenente Almeida Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Almeida afirmou que foi uma operação que contou, inclusive, com o helicóptero da Polícia Militar do Espírito Santo. "Em um dado momento, uma fração da nossa equipe identificou alguns indivíduos armados no Conquista. Houve uma troca de tiros e, no final, logramos êxito em deter sete indivíduos e duas armas de fogo, sendo que alguns indivíduos notoriamente, sabidamente pela nossa equipe, têm envolvimento com o triplo homicídio na semana passada".

De acordo com a polícia, os suspeitos que foram presos nesta terça-feira são moradores das comunidades de São Benedito e Bairro da Penha, em Vitória. Do grupo, dois são do bairro São Marcos II, na Serra. A polícia informou ainda que eles usavam essa região de mata para ter acesso aos bairros, como Piedade, Moscoso e Conquista. O intuito era ter o comando do tráfico de drogas.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu roupas camufladas, colchonetes, drogas, 4 rádios de comunicação, dinheiro, celulares, caderno com anotações do tráfico e duas pistolas, sendo uma de .40 e outra de 380, com numeração raspada, além de muita munição. Veja a lista completa abaixo.

OUTRAS OPERAÇÕES

Depois da morte dos jovens no Morro do Moscoso, em Vitória, a polícia vem fazendo operações em vários bairros da Capital. Horas antes dessa operação, a polícia apreendeu uma submetralhadora Uzi, de fabricação israelense. Já no domingo, outra submetralhadora foi apreendida. As duas armas de grosso calibre estavam jogadas na mata do Morro da Conquista.

Armas apreendidas em operação da PM Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Já era do nosso conhecimento que eles utilizam essa mata. Por isso que essa operação foi nessa região. E é bom frisar que uma operação com esse resultado, dessa magnitude, não é fruto do acaso. É resultado de um árduo trabalho que vem sendo realizado pela Polícia Militar do Espírito Santo, com o intuito de mostrar que no nosso Estado tal prática não será aceita", reforçou o tenente.

A PM informou que as pessoas presas já têm passagem pela polícia e ainda podem estar envolvidas em outros crimes cometidos na Grande Vitória.

MATERIAL APREENDIDO

1 PT Marca Glock, modelo G22 Gen 4, Cal. .40, com seletor de rajada e mira a laser, numeração raspada;

1 Carregador Marca Glock, Cal. .40, numeração 1633-04, com capacidade para 15 munições;

1 PT Marca Taurus, Cal. 380, Modelo 938, com numeração raspada;

1 Carregador Cal. 380, com capacidade para 15 munições;

02 Calças camufladas;

01 camisa camuflada;

01 frasco de repelente;

01 caderneta com anotações do tráfico;

10 buchas de substância similar a cocaína;

06 pinos de substância similar a cocaína;

02 bases para rádio comunicador;

01 carregador de celular;

05 buchas de substância similar a maconha;

04 rádios comunicadores Marca Baofeng;

01 bateria para rádio comunicador;

01 celular marca LG, cor preta, com a tela trincada e diversos arranhões;

01 celular marca Alcatel, cor branca, tela trincada e diversos arranhões;

01 celular marca Motorola, cor preta, tela trincada e com capa de proteção de cor preta;

01 bolsa com 01 colchonete;

R$ 86,50 (oitenta e seis reais) em espécie.