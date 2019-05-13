Poderes têm reunião para criar novo projeto de transparência

Renato Casagrande e Erick Musso Crédito: Divulgação

Representantes dos Poderes e órgãos do Estado sentarão à mesa nesta segunda-feira (13), pela terceira vez, para mais uma tentativa de construção de proposta de lei que sirva como alternativa ao chamado "projeto da transparência". Esta proposta foi apresentada e aprovada pela Assembleia Legislativa, mas vetada pelo governador Renato Casagrande (PSB) por vício de iniciativa – quando há entendimento de que quem elaborou o texto não possuía legitimidade para tal.

O texto com o veto total de Casagrande à proposta chegou à Assembleia no dia 16 de abril. Conforme a legislação, a mensagem obrigatoriamente entra na pauta de votação dos deputados após 30 dias, caso não tenha sido incluída antes. Logo, faltam três dias para que os parlamentares sejam forçados a lidar com o veto.

Esses funcionários são livres para atuar nas bases eleitorais e para prestar contas apenas ao deputado que o contrata. Não é difícil concluir que o controle é pouco rigoroso e abre brechas para a existência de funcionários fantasmas.

A proposta impõe a mesma exigência para promotores e juízes em atividades externas. Também incluiu temas caros aos membros do MPES e do Judiciário, como discriminação de valores e justificativas para concessão de férias e licenças-prêmio, além de detalhamento de servidores com ganhos acima do teto.

POLÊMICAS

O grupo que se reúne nesta segunda foi criado para elaborar uma alternativa ao projeto considerado inconstitucional . De acordo com atores interessados no debate, o governo agirá para equilibrar interesses dos demais Poderes.