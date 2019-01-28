Planalto: Após nove horas, cirurgia de Bolsonaro é concluída

"Está tudo indo bem. Após a cirurgia ele ainda fica um tempo em observação antes de retornar ao quarto", escreveu Eduardo Bolsonaro no Twitter, em resposta a um usuário que o questionou sobre a duração da cirurgia, maior do que o previsto."Pode acreditar, quando ele acordar vai voltar direto para o celular, pode ser a hora que for", escreveu em outra mensagem.