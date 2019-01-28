Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Êxito

Planalto: Após nove horas, cirurgia de Bolsonaro é concluída

Procedimento para retirada da bolsa de colostomia começou por volta das 6h30

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 17:49

Publicado em 

28 jan 2019 às 17:49
Bolsonaro foi submetido à cirurgia que foi concluída com êxito Crédito: Reprodução
A cirurgia do presidente Jair Bolsonaro para retirada da bolsa de colostomia foi concluída com êxito após nove horas, de acordo com a assessoria do Planalto. O procedimento começou por volta das 6h30 e um boletim médico será divulgado ainda nesta segunda.
A previsão inicial da equipe médica era que o procedimento levasse de três a quatro horas. A primeira-dama Michelle Bolsonaro e os filhos Eduardo e Carlos estão no hospital Albert Einstein. Carlos acompanha a cirurgia diretamente no centro cirúrgico da unidade.
"Está tudo indo bem. Após a cirurgia ele ainda fica um tempo em observação antes de retornar ao quarto", escreveu Eduardo Bolsonaro no Twitter, em resposta a um usuário que o questionou sobre a duração da cirurgia, maior do que o previsto."Pode acreditar, quando ele acordar vai voltar direto para o celular, pode ser a hora que for", escreveu em outra mensagem.
Bolsonaro se internou no domingo cedo e, segundo previsão inicial dos médicos, deve ficar no hospital por cerca de dez dias. Durante as primeiras 48 horas pós-cirurgia, ficará na UTI, com Mourão como presidente em exercício. Relembre o dia do atentado a Bolsonaro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Saúde Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia Científica identifica raticida de alta toxicidade em praça de Vitória
Polícia identifica veneno raticida em substância recolhida em praça em Mata da Praia
Oscar Schmidt e Anderson Varejão juntos
Anderson Varejão presta homenagem após falecimento de Oscar Schmidt
Alice Ribeiro é jornalista que morreu em acidente de trânsito
Caso Alice Ribeiro: entenda o diagnóstico de morte encefálica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados