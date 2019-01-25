Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Lava Jato

PGR pede que MP português ajude a extraditar investigado na Lava Jato

Justiça de Portugal já havia negado pedido do governo brasileiro

Publicado em 

24 jan 2019 às 21:56

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 21:56

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu hoje (24) ajuda ao Ministério Público de Portugal para tentar extraditar o luso-brasileiro Raul Schmidt, investigado na Operação Lava Jato. Na semana passada, a Justiça portuguesa arquivou pedido de extradição feito pelo governo brasileiro em 2018.
Em um ofício enviado à Procuradoria de Portugal, Raquel Dodge pediu que o órgão avalie a apresentação de um recurso ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Segundo a procuradora, o caso é importante para o combate à corrupção no Brasil.
O empresário Raul Schmidt, que tem dupla cidadania, é investigado no Brasil pelo suposto pagamento de propina a ex-diretores da Petrobras e foi preso em Portugal, em 2018, por determinação do ex-juiz
Sergio Moro
.
Raul Schmidt nasceu e viveu no Brasil, mas é neto de português e, por isso, obteve a nacionalidade portuguesa originária. Schmidt aguardava o resultado final do processo de extradição em liberdade.
Durante os vários trâmites do processo, a Justiça de Portugal chegou a autorizar a extradição, mas a decisão foi suspensa pelo Tribunal Europeu. Os advogados sustentaram que Raul Schmidt estaria sujeito a violações de direitos humanos por considerar que o sistema penitenciário brasileiro não garantiria tratamento digno conforme os padrões mínimos exigidos pela Convenção Europeia dos Direitos do Homem.
Mesmo com a decisão da justiça portuguesa, as investigações devem continuar em andamento no Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Europa Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Europa pode ter combustível de aviação só para as próximas semanas, e companhias começam a cancelar voos
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados