PF apreendeu celular do advogado de vereador investigado em Vila Velha

Câmara de Vila Velha: todos os quatro alvos da operação estão lotados no gabinete de Maturano Crédito: Gazeta Online

"Meu telefone é uma extensão do meu trabalho. Tenho mais de mil clientes. Então, tem negociações com empresas, acordos com bancos. Não posso sofrer um efeito ricochete por causa de um político. Está sendo feito um habeas corpus para que seja liberado meu aparelho. Como não tenho nada a temer, farei na segunda-feira", disse à reportagem.

inquérito de 2017 contra o vereador, mas não traz provas. Outros três assessores de gabinete foram alvo de buscas. Segundo ele, a investigação que levou à operação na manhã desta sexta é fruto de umde 2017 contra o vereador, mas não traz provas.

"Tem dois anos que tentam colher prova contra o vereador. Em dois anos, se tivessem algum indício de autoria e de materialidade, teria acontecido alguma prisão em 2017 ou 2018, não demoraria tanto tempo para o inquérito", disse.

Todos os quatro alvos estão lotados no gabinete de Osvaldo Maturano. Têm salários de R$ 4.653,75, segundo o Portal da Transparência da Câmara de Vila Velha. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos para endereços nos bairros Alvorada, Industrial e Praia da Costa, em Vila Velha, e outro em Marcílio de Noronha, Viana.

De acordo com as informações oficiais divulgadas sobre a operação, a investigação mostrou que funcionários de Maturano devolviam a ele parte de seus salários.