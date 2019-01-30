PF alega não ter condições de levar Lula a velório de irmão em SP

Vavá, irmão mais velho de Lula, tratava-se de câncer Crédito: Reprodução | Twitter

A Polícia Federal do Paraná informou, no final da noite desta terça-feira, que não tem condições de atender pedido da defesa do ex-presidente Lula para que o petista possa ir a São Paulo para comparecer ao enterro do irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá, morto nesta terça-feira vítima de um câncer.

Em ofício, o superintendente Luciano Flores alegou "indisponibilidade de transporte aéreo em tempo hábil" para a chegada do petista a tempo da cerimônia, prevista para ocorrer na tarde desta quarta-feira em São Bernardo do Campo.

Agora, a decisão final caberá a juíza Carolina Lebbos, responsável pela execução penal de Lula. A possibilidade de presos deixarem a cadeia em caso de morte de parentes é garantida pelo artigo 120 do Código de Execução Penal.

Segundo o delegado, Curitiba não tem aeronave disponível. Um avião então teria que vir de Brasília para Curitiba a partir das 6h. Em seguida, partiria para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Flores estimou que esse tempo de deslocamento levaria, no mínimo, seis horas. Em seguida, seria necessário fazer o deslocamento do petista até o cemitério de São Bernardo do Campo, o que exigiria mais duas horas.

O delegado informou ainda que os helicópteros da Polícia Federal foram deslocados para o auxílio da tragédia de Brumadinho, o que elevaria o risco da operação, já que o ex-presidente teria que se deslocar por terra e poderia haver dificuldade em razão de manifestações de apoiadores ou detratores.