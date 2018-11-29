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Desde 2014

Pezão herdou de Cabral uma das piores crises financeiras do Rio

Durante seu mandato ele chegou a ter seu mandato cassado e enfrentou um câncer

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 09:31

Publicado em 

29 nov 2018 às 09:31
Governador do RJ, Luiz Fernando Pezão Crédito: Reprodução|TV Globo
Desde abril de 2014 à frente do governo do Rio, após o então governador Sérgio Cabral renunciar ao cargo, Luiz Fernando Pezão, preso nesta quinta-feira em um desdobramento da operação Lava-Jato, foi reeleito naquele mesmo ano . Na ocasião ele agradeceu ao próprio Cabral, seu padrinho político e responsável por sua ascensão política.
"Ele apostou em mim", disse em seu discurso.
> Melo diz que Pezão ofereceu o Detran para loteamento entre deputados
De seu 'padrinho político', no entanto, Pezão herdou uma das piores crises financeiras do estado , resultado dos anos que Cabral - atualmente preso e condenado a mais de 100 anos de prisão pela Justiça - comandou uma quadrilha que desviou R$ 224 milhões dos cofres públicos. Após anos difíceis, em que se viu obrigado a assinar um acordo de recuperação fiscal com a União e, no fim, ainda entregar o comando da segurança do estado aos militares , Pezão termina da pior forma possível: preso.
Ele começou sua carreira política nos anos 1980, em sua cidade Natal, Piraí. Passou pela Câmara do município e depois foi prefeito por duas legislaturas. Em 2005, ele foi nomeado subsecretário estadual de Governo e de Coordenação da então governadora Rosinha Matheus. Mas foi em 2007, quando aceitou ser vice-governador de Cabral, que Pezão ganhou notoriedade.
> Lava Jato prende Pezão em operação contra corrupção no governo do Rio
Além de vice-governador, ele também ocupou a secretaria de Obras, e teve um papel importante à frente das buscas por sobreviventes e da reconstrução da Região Serrana , atingida por uma chuva que provocou deslizamentos e um saldo de quase mil mortos em janeiro de 2011.
Como governador, no entanto, passou por momentos complicados. Em 2015, após três meses após assumir seu segundo mandato, foi citado na delação premiada de Paulo Roberto Costa , ex-diretor da Petrobras, no processo da Lava-Jato. Ele foi acusado de ter recebido, junto com Cabral, dinheiro de Caixa 2. O processo chegou a ser arquivado, mas ele voltou a ser citado por Caixa 2 em outras ocasiões, fato que sempre negou .
> Palácio Guanabara também é alvo de operação da Polícia Federal
Em 2017, ele teve seu mandato cassado pelo Tribunal Região Eleitoral do Rio (TRE-RJ) junto com seu vice, Francisco Dornelles, por doação irregular de campanha. A decisão, no entanto, foi anulada em agosto deste ano , depois que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acolheu o argumento da defesa de Pezão, que disse que a decisão não foi válida já que nem todos os membros da corte do TRE-RJ participaram do julgamento, o que teria ferido do código eleitoral.
PROBLEMAS DE SAÚDE
> Delação do 'homem da mala' de Cabral revelou que Pezão recebia mesada
Pezão enfrentou graves problemas de saúde durante seu mandato. Em 2016, Pezão foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer linfático . Ele ficou sete meses de licença médica, mas voltou antes do recomendado pelos médicos justamente para o início da negociação da recuperação do estado. Isso porque durante o período em que esteve fora, o então governador em exercício Francisco Dornelles decretou o estado de calamidade pública do Rio . Em maio de 2017, Pezão conseguiu ampliar o estado de calamidade até o fim deste ano.
 

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