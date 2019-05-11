Perfil oficial do ex-presidente Lula no Twitter alfineta Bolsonaro

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: José Cruz/Agência Brasil | Arquivo

No perfil oficial do ex-presidente Lula no Twitter surgiu um post para alfinetar o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos nesta sexta-feira (10). "Perguntaram aqui como eu tuíto. Do mesmo jeito que o Bolsonaro. Eu tenho um filho que eu não controlo. Se ele solto não controla o dele, imagina eu preso".

A conta de Lula faz referência às peripécias e às intervenções dos garotos de Bolsonaro -como o próprio presidente os denomina eventualmente.

O comentário no perfil do ex-presidente preso em Curitiba pode ser visto como especialmente direcionado ao filho Carlos, o vereador que é uma espécie de pitbull nas redes sociais.