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Perfil oficial do ex-presidente Lula no Twitter alfineta Bolsonaro

A conta de Lula faz referência às peripécias e às intervenções dos garotos de Bolsonaro -como o próprio presidente os denomina eventualmente

Publicado em 

10 mai 2019 às 21:23

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 21:23

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: José Cruz/Agência Brasil | Arquivo
No perfil oficial do ex-presidente Lula no Twitter surgiu um post para alfinetar o presidente Jair Bolsonaro e seus filhos nesta sexta-feira (10). "Perguntaram aqui como eu tuíto. Do mesmo jeito que o Bolsonaro. Eu tenho um filho que eu não controlo. Se ele solto não controla o dele, imagina eu preso".
A conta de Lula faz referência às peripécias e às intervenções dos garotos de Bolsonaro -como o próprio presidente os denomina eventualmente.
O comentário no perfil do ex-presidente preso em Curitiba pode ser visto como especialmente direcionado ao filho Carlos, o vereador que é uma espécie de pitbull nas redes sociais.
Os posts do 02 já ajudaram a derrubar um ministro -vide Bebianno- e não poupam artilharia ao vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Até hoje não se sabe se as publicações de Carlos têm o aval do pai.

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