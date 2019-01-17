PCdoB entra com ação contra decreto de Bolsonaro sobre posse de armas

O decreto de Bolsonaro torna possível adquirir até quatro armas, amplia o prazo de validade do registro de cinco para dez anos Crédito: Reprodução/Pixabay

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) entrou nesta quinta-feira (17) com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro que facilita as regras para o cidadão obter a posse de arma de fogo.

Esta é a quinta vez que uma medida do governo Bolsonaro é contestada na Suprema Corte. Além do decreto sobre posse de armas, já se tornaram alvo de questionamento no STF a medida provisória que reestruturou pastas e extinguiu o Ministério do Trabalho - questionada em três ações que tramitam no tribunal - e a promoção no Banco do Brasil de Antonio Mourão, filho do vice-presidente general Hamilton Mourão.

O decreto de Bolsonaro torna possível adquirir até quatro armas, amplia o prazo de validade do registro de cinco para dez anos e, na prática, dispensa o cidadão de comprovar que tenha a "efetiva necessidade" de possuir armamento, o que era previsto pela legislação anterior.

Bolsonaro afirmou que esse é o "primeiro passo" no compromisso de campanha de garantir o "direito de defesa" da população. O aumento de acesso a armas, porém, é criticado por parte dos especialistas em segurança.

Para o PCdoB, as normas do decreto atentam contra o princípio constitucional da "razoabilidade", "na medida em que não se revela adequado e razoável, que toda a população de um País possa ter até quatro armas em sua residência, ou no local de trabalho, caso seja titular ou responsável por estabelecimento comercial ou industrial".

O PCdoB também sustenta que Bolsonaro abusou da competência constitucional de regulamentar leis, invadindo a competência do Congresso Nacional de elaborar leis.

Até a publicação deste texto, não havia sido definido o relator da ação no Supremo. O ministro Luiz Fux, vice-presidente do STF, está comandando o plantão da Corte pelos próximos dias e decidindo sobre casos considerados urgentes.

LOBBY