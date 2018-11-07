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Sem partido

Paulo Hartung sai do MDB

O governador enviou documento ao diretório municipal do partido. De acordo com a assessoria do governador, ele 'vai terminar o terceiro mandato à frente do Poder Executivo Estadual sem filiação política'

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 18:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 18:49
O governador Paulo Hartung participa do 6º Fórum Liberdade e Democracia, do Instituto Líderes do Amanhã, em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho
O governador Paulo Hartung desfiliou-se do MDB nesta quarta-feira (07). Em documento enviado ao diretório do partido em Vitória, o governador alegou motivos de ordem pessoal para deixar a legenda em caráter "irrevogável e irretratável". 
"O governador capixaba vai terminar o terceiro mandato à frente do Poder Executivo Estadual sem filiação política", informou a assessoria do até então emedebista, por meio de nota. 
Hartung já disse, ao anunciar, em julho, que não tentaria a reeleição, que não disputaria mais pleitos eleitorais e afirmou, na última segunda-feira (05), que vai se dedicar à formação de novas lideranças.
Ele, que já teve passagens pelo próprio PMDB (até 1988), pelo PSDB, pelo PPS e pelo PSB, estava no MDB desde 2005.
PRÉ-REQUISITO
Presidente estadual do MDB e aliado de primeira hora do governador, o deputado federal Lelo Coimbra conta que Hartung o informou, na manhã desta quarta, sobre a decisão de sair do partido. O motivo apontado, de acordo com Lelo, são as atividades que o futuro ex-governador pretende exercer na iniciativa privada.
"Hoje pela manhã, o governador me ligou e falou algumas coisas: a primeira, que já era de conhecimento de todos, é o desejo de não participar mais como candidato em processos eleitorais. E, à medida que vai chegando o término do mandato, ele está mantendo contatos privados para organizar sua vida de trabalho. Em função disso, há a necessidade de não ter vínculo político-partidário. É um pré-requisito. O ambiente privado requer, eu já sabia, mas ele me reafirmou isso hoje, que ele não tenha vinculação partidária", afirma Lelo à reportagem.
O deputado não soube informar exatamente qual deve ser a atuação de Hartung na área privada. "É uma questão pessoal", pontua. 
"O Estado deixa de ter um quadro com grande capacidade de trabalho e bom desempenho e que vai passar a construir novos quadros. É uma perda para o Estado não tê-lo no ambiente da política como alguém que se coloca à disposição, mas é um ciclo que ele coloca que está concluso", complementa.

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