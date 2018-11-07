Paulo Hartung sai do MDB

O governador Paulo Hartung participa do 6º Fórum Liberdade e Democracia, do Instituto Líderes do Amanhã, em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho

O governador Paulo Hartung desfiliou-se do MDB nesta quarta-feira (07). Em documento enviado ao diretório do partido em Vitória, o governador alegou motivos de ordem pessoal para deixar a legenda em caráter "irrevogável e irretratável".

"O governador capixaba vai terminar o terceiro mandato à frente do Poder Executivo Estadual sem filiação política", informou a assessoria do até então emedebista, por meio de nota.

não disputaria mais pleitos eleitorais e afirmou, na última segunda-feira (05), que vai se dedicar à formação de novas lideranças. Hartung já disse, ao anunciar, em julho, que não tentaria a reeleição, quee afirmou, na última segunda-feira (05), que

Ele, que já teve passagens pelo próprio PMDB (até 1988), pelo PSDB, pelo PPS e pelo PSB, estava no MDB desde 2005.

PRÉ-REQUISITO

Presidente estadual do MDB e aliado de primeira hora do governador, o deputado federal Lelo Coimbra conta que Hartung o informou, na manhã desta quarta, sobre a decisão de sair do partido. O motivo apontado, de acordo com Lelo, são as atividades que o futuro ex-governador pretende exercer na iniciativa privada.

"Hoje pela manhã, o governador me ligou e falou algumas coisas: a primeira, que já era de conhecimento de todos, é o desejo de não participar mais como candidato em processos eleitorais. E, à medida que vai chegando o término do mandato, ele está mantendo contatos privados para organizar sua vida de trabalho. Em função disso, há a necessidade de não ter vínculo político-partidário. É um pré-requisito. O ambiente privado requer, eu já sabia, mas ele me reafirmou isso hoje, que ele não tenha vinculação partidária", afirma Lelo à reportagem.

O deputado não soube informar exatamente qual deve ser a atuação de Hartung na área privada. "É uma questão pessoal", pontua.