Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Solidariedade

Paulo Hartung lamenta morte de Boechat

O jornalista Ricardo Boechat, de 66 anos, morreu na queda de um helicóptero no início da tarde desta segunda-feira (11), em São Paulo

11 fev 2019 às 16:37

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 16:37

O jornalista Ricardo Boechat Crédito: Divulgação
O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung lamentou a morte do jornalista Ricardo Boechat em um acidente de helicóptero na tarde desta segunda-feira (11).
"Acabo de receber com muita tristeza a notícia da morte do jornalista Ricardo Boechat, em condições trágicas . Deixo aqui meus sentimentos à família, em especial à querida Veruska. O jornalismo perde um dos seus maiores representantes contemporâneos. Boechat tinha opiniões fortes e uma capacidade de análise única. Ele certamente deixa saudade aos seus fãs, amigos e familiares . O bom jornalismo perde um de seus melhores nomes", escreveu.
 
Ricardo Boechat, de 66 anos, morreu na queda de um helicóptero no início da tarde desta segunda-feira em um dos acessos da Rodovia Anhanguera, que liga a capital paulista ao interior. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto da aeronave também morreu carbonizado. O motorista de um caminhão atingido no acidente foi resgatado pelo serviço da concessionária que administra a via. O fogo no local foi controlado.
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados