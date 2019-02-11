Paulo Hartung lamenta morte de Boechat

O ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung lamentou a morte do jornalista Ricardo Boechat em um acidente de helicóptero na tarde desta segunda-feira (11).
"Acabo de receber com muita tristeza a notícia da morte do jornalista Ricardo Boechat, em condições trágicas . Deixo aqui meus sentimentos à família, em especial à querida Veruska. O jornalismo perde um dos seus maiores representantes contemporâneos. Boechat tinha opiniões fortes e uma capacidade de análise única. Ele certamente deixa saudade aos seus fãs, amigos e familiares . O bom jornalismo perde um de seus melhores nomes", escreveu.
Ricardo Boechat, de 66 anos, morreu na queda de um helicóptero no início da tarde desta segunda-feira em um dos acessos da Rodovia Anhanguera, que liga a capital paulista ao interior. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto da aeronave também morreu carbonizado. O motorista de um caminhão atingido no acidente foi resgatado pelo serviço da concessionária que administra a via. O fogo no local foi controlado.