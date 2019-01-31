Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Paródias Políticas: "Me investiga não" é a música de Flávio Bolsonaro

A investigação sobre Fabrício Queiroz, ex-assessor do filho de Jair Bolsonaro, virou paródia da música sertaneja

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 16:18

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

31 jan 2019 às 16:18
O recesso do Supremo Tribunal Federal (STF) termina nesta sexta-feira (1º) e casos que tomam conta do noticiário vão voltar à pauta. Entre eles, está uma reclamação do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), acolhida provisoriamente pelo ministro Luiz Fux, para suspender a investigação sobre o ex-assessor do parlamentar Fabrício Queiroz
O senador eleito é citado em procedimento aberto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) sobre Queiroz, a partir de relatório da inteligência financeira produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A apuração sobre o ex-assessor é por movimentação financeira incompatível com sua renda.
> Filho acusado de corrupção será teste de fogo para Bolsonaro
Na reclamação, a defesa de Flávio Bolsonaro alega que o MP-RJ usurpou a competência do STF para determinar quais casos investigar após a alteração da regra do foro privilegiado ordenada pela Suprema Corte. Agora, após o recesso, caberá ao ministro Marco Aurélio analisar o caso.
Como é um assunto complicado, a equipe do Gazeta Online fez uma paródia para tratar o tema de maneira menos convencional, mas conectada com os fatos e com análise crítica. Outros assuntos da política nacional já foram relatados de maneira bem-humorada, com base em músicas de sucesso. A paródia "Me investiga não" é feita em cima de "Rapariga não", da dupla sertaneja João Neto e Frederico. 
ASSISTA!
Confira a letra da paródia:
Me Investiga Não
O Queiroz virou o meu ex
Dele a gente se desfez
Porque tava ficando enrolado
Transações que ele fez
O Queiroz era meu assessor
Quando quis ele me serviu
Motorista e escudeiro fiel
Ele nunca me traiu
Mas agora tá na mira do MP
Me investiga não, me investiga não
Podiam fechar o Supremo, falou o meu irmão
Me investiga não, me investiga não
Mas agora que eu mais preciso
Ele também me deu a mão
Me investiga não, me investiga não
Foro privilegiado era zoeira com a nação
Me investiga não, me investiga não
Mas agora sou eu que preciso
E esse negócio até que é bão
O Queiroz agora é meu ex
Transações suspeitas fez
O Coaf achou inusitado
Grana entrando todo mês
O foro meu pai criticou
Mas quando quis me serviu
O Supremo tá abaixo do céu
Liminar pra mim saiu
Agora quem não presta é o MP
Me investiga não, me investiga não
Podiam fechar o Supremo, falou o meu irmão
Me investiga não, me investiga não
Mas agora que eu mais preciso
Ele também me deu a mão
Me investiga não, me investiga não
Foro privilegiado era zoeira com a nação
Me investiga não, me investiga não
Mas agora sou eu que preciso
E esse negócio até que é bão
Veja também outras paródias
"O Janot me pegou": uma paródia de Brasília na pegada de Pablo Vittar
Paródias Políticas: Gilmar Mendes partiu meu coração
Paródias Políticas: com Lula preso, como é que faz?
Paródias Políticas: Aécio Neves canta "eu virei réu"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Flavio Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula fala em 'reciprocidade' após EUA pedirem saída de delegado da PF envolvido em caso Ramagem
Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados