Paródias Políticas: "Me investiga não" é a música de Flávio Bolsonaro

O recesso do Supremo Tribunal Federal (STF) termina nesta sexta-feira (1º) e casos que tomam conta do noticiário vão voltar à pauta. Entre eles, está uma reclamação do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), acolhida provisoriamente pelo ministro Luiz Fux, para suspender a investigação sobre o ex-assessor do parlamentar Fabrício Queiroz

O senador eleito é citado em procedimento aberto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) sobre Queiroz, a partir de relatório da inteligência financeira produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A apuração sobre o ex-assessor é por movimentação financeira incompatível com sua renda.

Na reclamação, a defesa de Flávio Bolsonaro alega que o MP-RJ usurpou a competência do STF para determinar quais casos investigar após a alteração da regra do foro privilegiado ordenada pela Suprema Corte. Agora, após o recesso, caberá ao ministro Marco Aurélio analisar o caso.

Como é um assunto complicado, a equipe do Gazeta Online fez uma paródia para tratar o tema de maneira menos convencional, mas conectada com os fatos e com análise crítica. Outros assuntos da política nacional já foram relatados de maneira bem-humorada, com base em músicas de sucesso. A paródia "Me investiga não" é feita em cima de "Rapariga não", da dupla sertaneja João Neto e Frederico.

ASSISTA!

Confira a letra da paródia:

Me Investiga Não

O Queiroz virou o meu ex

Dele a gente se desfez

Porque tava ficando enrolado

Transações que ele fez

O Queiroz era meu assessor

Quando quis ele me serviu

Motorista e escudeiro fiel

Ele nunca me traiu

Mas agora tá na mira do MP

Me investiga não, me investiga não

Podiam fechar o Supremo, falou o meu irmão

Me investiga não, me investiga não

Mas agora que eu mais preciso

Ele também me deu a mão

Me investiga não, me investiga não

Foro privilegiado era zoeira com a nação

Me investiga não, me investiga não

Mas agora sou eu que preciso

E esse negócio até que é bão

O Queiroz agora é meu ex

Transações suspeitas fez

O Coaf achou inusitado

Grana entrando todo mês

O foro meu pai criticou

Mas quando quis me serviu

O Supremo tá abaixo do céu

Liminar pra mim saiu

Agora quem não presta é o MP

Me investiga não, me investiga não

Podiam fechar o Supremo, falou o meu irmão

Me investiga não, me investiga não

Mas agora que eu mais preciso

Ele também me deu a mão

Me investiga não, me investiga não

Foro privilegiado era zoeira com a nação

Me investiga não, me investiga não

Mas agora sou eu que preciso

E esse negócio até que é bão