Paródias Políticas: "Me investiga não" é a música de Flávio Bolsonaro

O recesso do Supremo Tribunal Federal (STF) termina nesta sexta-feira (1º) e casos que tomam conta do noticiário vão voltar à pauta. Entre eles, está uma reclamação do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), acolhida provisoriamente pelo ministro Luiz Fux, para suspender a investigação sobre o ex-assessor do parlamentar Fabrício Queiroz.
O senador eleito é citado em procedimento aberto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) sobre Queiroz, a partir de relatório da inteligência financeira produzido pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A apuração sobre o ex-assessor é por movimentação financeira incompatível com sua renda.
Na reclamação, a defesa de Flávio Bolsonaro alega que o MP-RJ usurpou a competência do STF para determinar quais casos investigar após a alteração da regra do foro privilegiado ordenada pela Suprema Corte. Agora, após o recesso, caberá ao ministro Marco Aurélio analisar o caso.
Como é um assunto complicado, a equipe do Gazeta Online fez uma paródia para tratar o tema de maneira menos convencional, mas conectada com os fatos e com análise crítica. Outros assuntos da política nacional já foram relatados de maneira bem-humorada, com base em músicas de sucesso. A paródia "Me investiga não" é feita em cima de "Rapariga não", da dupla sertaneja João Neto e Frederico.
ASSISTA!
Confira a letra da paródia:
Me Investiga Não
O Queiroz virou o meu ex
Dele a gente se desfez
Porque tava ficando enrolado
Transações que ele fez
O Queiroz era meu assessor
Quando quis ele me serviu
Motorista e escudeiro fiel
Ele nunca me traiu
Mas agora tá na mira do MP
Me investiga não, me investiga não
Podiam fechar o Supremo, falou o meu irmão
Me investiga não, me investiga não
Mas agora que eu mais preciso
Ele também me deu a mão
Me investiga não, me investiga não
Foro privilegiado era zoeira com a nação
Me investiga não, me investiga não
Mas agora sou eu que preciso
E esse negócio até que é bão
O Queiroz agora é meu ex
Transações suspeitas fez
O Coaf achou inusitado
Grana entrando todo mês
O foro meu pai criticou
Mas quando quis me serviu
O Supremo tá abaixo do céu
Liminar pra mim saiu
Agora quem não presta é o MP
Me investiga não, me investiga não
Podiam fechar o Supremo, falou o meu irmão
Me investiga não, me investiga não
Mas agora que eu mais preciso
Ele também me deu a mão
Me investiga não, me investiga não
Foro privilegiado era zoeira com a nação
Me investiga não, me investiga não
Mas agora sou eu que preciso
E esse negócio até que é bão
Veja também outras paródias