Parlamentares criticam decisão do Supremo sobre prisões em flagrante

Plenário da Assembleia Legislativa tem que votar para aprovar, por maioria, a prisão de um deputado estadual Crédito: Ellen Campanharo/Ales

A definição de que as Assembleias Legislativas podem derrubar prisão de deputado estadual, mesmo em caso de flagrante por crime inafiançável, pode tornar mais negativa a imagem que a sociedade tem do Poder Legislativo e vai contra os apelos por mais moralidade e menos privilégios, na avaliação dos parlamentares do Estado.

que foram analisadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), presentes nas Constituições do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte e de Mato Grosso. A Constituição do Espírito Santo possui uma norma no mesmo sentido daquelas, presentes nas Constituições do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte e de Mato Grosso.

Ela prevê no artigo 51 que, em caso de prisão em flagrante de deputado por crime inafiançável, o processo deve ser remetido à Assembleia Legislativa em 24 horas, para a maioria dos membros resolverem sobre a prisão.

O deputado Danilo Bahiense (PSL), delegado aposentado, criticou o posicionamento do Supremo.

“Não considero que fere a separação dos Poderes o fato de um deputado cumprir uma decisão judicial. Cada Poder tem que estar dentro de sua competência, e não é mais o momento de excesso de prerrogativas. E se, eventualmente, os deputados revogarem uma prisão, vai passar uma imagem de corporativismo, de compactuar com o delito”, avalia.

Luiz Durão Crédito: Fernando Madeira

O também delegado e deputado Lorenzo Pazolini (sem partido) também é contrário. “Foi uma garantia dada pós-redemocratização, para evitar perseguição política. Mas hoje temos as instituições funcionando, não se justifica mais esta necessidade.”

Luiz Durão (PDT) foi preso, alguns deputados e advogados apontaram que a decisão da prisão deveria ter passado pela Casa. Mesmo antes da decisão da Corte, tal disposição da Constituição Estadual já era considerada válida e poderia ser aplicada. Em janeiro deste ano, inclusive, quando o então deputado estadualfoi preso, alguns deputados e advogados apontaram que a decisão da prisão deveria ter passado pela Casa.

Um deles foi o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD). “No caso específico que ocorreu aqui, houve um desrespeito à lei. Ao meu ver, a prisão foi ilegal por esta razão, por não respeitar o procedimento. Mas na minha avaliação, a decisão do STF é um equívoco. Defendo que crimes comuns devam ser processados normalmente pela Justiça, e apenas crimes que tenham relação com o mandato precisem ser referendados pela Casa”, disse.

IMPUNIDADE

O deputado Alexandre Quintino (PSL) defende que a proteção do mandato não pode ser escudo para impunidade. “O Supremo está caminhando na contramão da História. Se o cidadão comum pode ser preso em flagrante, porque o deputado não pode? Quem tem o poder de dizer o direito é o Judiciário”, afirma.

Sergio Majeski (PSB) avalia no mesmo sentido. “Todo mundo sabe do corporativismo que há nas instituições. Quando a Constituição criou esta previsão, foi por conta dos resquícios da ditadura. Nas democracias maduras, não se observa este tipo de privilégio.”

ENTENDA

A decisão do STF

Estados

Ficou decidido que é válida as normas das Constituições do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte e de Mato Grosso que preveem que deputados estaduais só podem ser presos em caso de flagrante, por crime inafiançável, e que a prisão deve ser confirmada pela maioria dos deputados.

Espírito Santo

A Constituição Estadual já possuía uma norma com esta previsão. Mesmo antes do STF analisar o caso, ela era considerada válida.

Caso Luiz Durão

Prisão

Luiz Durão (PDT) foi preso em flagrante, acusado de estupro. No dia 4 de janeiro, o então deputado estadual, acusado de estupro.

Notificação

A Assembleia foi oficialmente notificada da prisão no dia 8 de janeiro. Nesta data, a prisão em flagrante já havia sido convertida em prisão preventiva pela Justiça. Nesta data, a prisão em flagrante já havia sido convertida em prisão preventiva pela Justiça.

Prazo