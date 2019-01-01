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Posse de Casagrande

Parentes prestigiam a posse de Casagrande na Assembleia

Além da primeira-dama e dos filhos, os irmãos do socialista estão presentes à Assembleia

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 17:25

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

01 jan 2019 às 17:25
Parentes prestigiam a posse do governador Renato Casagrande (PSB) na Assembleia Legislativa. Além da esposa, a primeira-dama Virgínia Casagrande, a mãe do socialista, Anna Ventorim Casagrande, também participa da cerimônia desta tarde (1º), na Assembleia Legislativa.
Família de Casagrande assiste à posse do socialista como governador na Assembleia Legislativa Crédito: Maíra Mendonça
Os seis irmãos do governador estão presentes. Casagrande é o quarto filho mais velho. São cinco homens e duas mulheres. Entre eles está Cesinha Casagrande, ex-vereador de Castelo, que também foi candidato a prefeito em 2018, mas perdeu.
Antes da cerimônia, Casagrande postou uma foto ao lado da mulher e dos filhos, Victor – que será chefe de gabinete do deputado federal eleito Felipe Rigoni (PSB) – e Milla.

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