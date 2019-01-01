Parentes prestigiam a posse de Casagrande na Assembleia

Parentes prestigiam a posse do governador Renato Casagrande (PSB) na Assembleia Legislativa. Além da esposa, a primeira-dama Virgínia Casagrande, a mãe do socialista, Anna Ventorim Casagrande, também participa da cerimônia desta tarde (1º), na Assembleia Legislativa.

Família de Casagrande assiste à posse do socialista como governador na Assembleia Legislativa Crédito: Maíra Mendonça

Os seis irmãos do governador estão presentes. Casagrande é o quarto filho mais velho. São cinco homens e duas mulheres. Entre eles está Cesinha Casagrande, ex-vereador de Castelo, que também foi candidato a prefeito em 2018, mas perdeu.