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Ex-ministro da Justiça

Para Reale Jr, postagem de Bolsonaro justifica impeachment

'Por que divulgar cenas abjetas para o povo brasileiro?', disse o jurista

Publicado em 06 de Março de 2019 às 20:44

Publicado em 

06 mar 2019 às 20:44
Para o jurista Reale Jr, postagem de Bolsonaro com golden shower justifica impeachment Crédito: Zeca Ribeiro/Agência Câmara
Um dos autores do pedido de impeachment que culminou com a cassação da presidente Dilma Rousseff (PT), o jurista Miguel Reale Jr, ex-ministro da Justiça, avalia que a publicação de um vídeo obsceno de ‘golden shower’ por parte do presidente Jair Bolsonsaro (PSL) configura quebra de decoro e justificaria a abertura de um pedido de impeachment.
“O caso de enquadra como falta de decoro, o que pode levar ao impeachment. Por que divulgar cenas abjetas para o povo brasileiro?” Ele (Bolsonaro) só pensa em factoide”, disse Reale ao Estado.
Na noite de terça-feira de carnaval, Bolsonaro publicou um vídeo obsceno, que foi apresentado pelo Twitter como uma publicação “sensível". As cenas teriam ocorrido durante a passagem de um bloco de carnaval. O vídeo mostra um homem urinando na cabeça de outro - prática sexual conhecida como "golden shower".
Para justificar a publicação, Bolsonaro afirmou: “temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro”. Nesta quarta de Cinzas, o presidente da República publicou: "O que é golden shower?". O Twitter não comenta sobre contas específicas. Para Reale, a atitude de Bolsonaro foi uma “retaliação” aos blocos pelas críticas feitas a ele.
Também signatária do pedido do impeachment de Dilma, a deputada Janaina Paschoal (PSL) discordou do ex-ministro. “A postagem não é suficiente para tanto. O professor está se deixando guiar pela rejeição que tem a Bolsonaro e a tudo que lhe diz respeito. Eu concordo que o presidente não precisaria ter externado sua preocupação com os excessos do Carnaval com tantas cores. Mas daí a falar em impeachment tem uma distância enorme”, disse Janaína.

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