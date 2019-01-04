Para Conselho de Psicologia, fala de ministra legitima intolerância

"A fala da ministra demonstra que a concepção do Ministério vai de encontro a tudo que tem sido discutido em relação aos estudos de gênero e diversidade. Para o Conselho de Psicologia, essa discussão tem que ser feita pensando no direito à diversidade das expressões de gênero. Quando ela dá uma declaração dizendo que meninos devem usar azul e meninas rosa ela faz uma contraposição entre heteronormatividade e homonormatividade que não existe nos estudos de gênero. Esse discurso defende que a heteronormatividade é a única expressão normal e natural, fundamentada na ideia de que o sexo biológico deve determinar o gênero desde o nascimento, sem reconhecer as questões culturais e ideológicas envolvidas nesses processos. Eu avalio que a visão da ministra estigmatiza as identidades de gênero. Quando ela faz isso em um espaço de representatividade tão importante - uma pasta que está ligada aos direitos humanos, aos direitos das mulheres e até então aos direitos LGBT - ela faz com que pessoas em outros espaços institucionais se sintam legitimadas para manifestar esse mesmo discurso e isso é o que mais preocupa. É um discurso que legitima a intolerância."