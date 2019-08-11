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'Estilo PSOL'

Página de Bolsonaro compartilha post chamando Dallagnol de esquerdista

Perfil oficial do presidente no Facebook respondeu comentários de apoiadores solicitando a indicação do chefe da força-tarefa da Lava Jato ao cargo de PGR

Publicado em 11 de Agosto de 2019 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2019 às 15:45
Entenda os questionamentos a Deltan e o que pode acontecer com o procurador Crédito: Agência Brasil
O perfil oficial de Jair Bolsonaro (PSL) no Facebook compartilhou um post chamando o procurador Deltan Dallagnol, chefe da força-tarefa da Lava Jato, de "esquerdista estilo PSOL". A resposta foi a comentários feitos na página de Bolsonaro solicitando a indicação de Dallagnol ao cargo de procurador-geral da República.
O link compartilhado pelo perfil do presidente redireciona para post da página "Bolsonaro Opressor 2.0". A mensagem é voltada "pra quem pede o Deltan Dallagnol na PGR". "O cara é esquerdista estilo PSOL", afirma a publicação.
O post é acompanhado de declarações do procurador contra a ditadura militar, críticas ao decreto do Planalto que ampliava sigilo de dados e atos do governo e elogios a reportagens sobre as investigações contra o ministro Marcelo Álvaro Antônio (Turismo) e de Fabrício Queiroz, ex-assessor do hoje senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) na Assembleia Legislativa do Rio.
> Mensagens da Lava Jato podem afetar processos da operação
INDICAÇÃO PARA A PGR
A página de Bolsonaro também compartilhou uma lista de temas que seriam discutidos com o indicado ao cargo de Procurador-Geral da República. A lista inclui desarmamento, ideologia de gênero, direitos humanos, Amazônia, excludente de ilicitude, Comissão da Verdade, reserva indígena, ONGs, Meio Ambiente e Forças Armadas.
> Bolsonaro: PGR deve evitar tratar minorias de forma 'xiita'
No sábado (10), Bolsonaro declarou que o futuro chefe do Ministério Público "não será alinhado com o governo". Ele pretende indicar o próximo titular da PGR na próxima semana.

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