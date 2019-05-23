Pagamento retroativo de conselheiro aposentado ainda será calculado

Ainda não há previsão para que o valor dasàs quais o conselheiro aposentadotem direito seja divulgado. De acordo com a assessoria do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), o presidente da Corte, conselheiro Sérgio Aboudib, se reuniu, nesta quarta-feira (22), com a consultoria jurídica e o departamento de pessoal para solicitar um estudo, a fim de verificar a "repercussão financeira e orçamentária", da decisão tomada na terça-feira em sessão administrativa.