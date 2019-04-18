Pacote da saúde será votado em regime de urgência na Assembleia

Um dos projetos traz a proposta de, que tem como principal objetivo fortalecer a atenção primária em saúde capacitando profissionais para trabalhar em postos de saúde. Por meio de cursos de formação, médicos, enfermeiros, dentistas e fisioterapeutas para que todos possam desenvolver habilidades na atenção básica e abordagens comunitárias. Os cursos poderiam começar ainda neste ano. A sede do instituto vai funcionar no próprio prédio da Secretaria de Saúde, na Enseada do Suá, em Vitória.