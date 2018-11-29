Osmar Terra é confirmado para o Ministério da Cidadania

Osmar Terra já foi secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, além de deputado federal Crédito: Alex Ferreira | Câmara dos Deputados

O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) será ministro da Cidadania no governo de Jair Bolsonaro. Ele foi ministro de Desenvolvimento Social na gestão de Michel Temer. A nova pasta vai concentrar as áreas de política social, esporte e cultura. O nome foi anunciado pela assessoria do gabinete de transição. O presidente eleito indicou ainda nesta quarta-feira (28) outros dois nomes. Pelo Twitter, Bolsonaro anunciou Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto para o Ministério do Desenvolvimento Regional e, logo depois, o futuro ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil) confirmou que o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG) irá assumir o comando do Turismo.

O presidente eleito afirmou também que deixou para a próxima semana o anúncio de quem será seu ministro do Meio Ambiente. Em entrevista logo após a confirmação, Osmar Terra disse que haverá décimo terceiro no Bolsa Família. "O presidente prometeu e será cumprido".

Ele disse que os direitos humanos não ficarão sob o guarda-chuva da nova pasta. Ele não soube afirmar se parte do atual Ministério do Trabalho ficará sob seu comando."Vai focalizar sempre na população mais carente, do Bolsa Família", afirmou Terra.

O futuro ministro da Cidadania disse não saber ainda se o programa Minha Casa, Minha Vida continuará na pasta. A ação é ligada atualmente ao Ministério das Cidades. Terra negou ter sido indicado pelo PMDB."Foi um movimento da frente parlamentar da assistência social, das doenças raras, dos deficientes, dos idosos".

O futuro ministro deixou o Ministério de Desenvolvimento para disputar um novo mandato de deputado federal e foi reeleito. Antes da indicação, Bolsonaro tinha pedido nomes para a bancada evangélica, que sugeriu outros deputados para a função.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto vai para o ministério do Desenvolvimento Regional , pasta que vai reunir as áreas de Cidades e Integração Nacional. Ele é atual secretário-executivo do ministério da Integração e foi chefe de gabinete de Helder Barbalho (MDB), governador eleito do Pará, quando ele respondia pela pasta no governo Michel Temer.

TURISMO

Ainda nesta quarta-feira (28), ao lado do presidente eleito, o futuro ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil) anunciou o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG) para o comando do Ministério do Turismo.