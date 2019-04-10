Os locais em que Renato Casagrande esteve nos 100 dias de governo

PSB), tomou posse para seu segundo mandato, não consecutivo, à frente do Palácio Anchieta. Nesta quarta-feira (10), completam-se 100 dias desde que o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande ), tomou posse para seu segundo mandato, não consecutivo, à frente do

Para traçar o comportamento de Casagrande nessa etapa inicial do governo, a reportagem analisou todas as agendas públicas dele, disponibilizadas até esta terça-feira (09) no site oficial do governo.

A partir disso, o Gazeta Online mapeou o caminho por onde, literalmente, o governador andou. No período, foram 174 compromissos públicos, aqueles que a equipe do governo faz questão de anunciar em busca de que mais pessoas soubessem.

Não foi considerada a maneira como os deslocamentos foram feitos, se de avião, carro ou helicóptero, nem o tempo dos deslocamentos. A agenda oficial não faz esse detalhamento.

O endereço para o qual o governador mais agendou compromissos fica na Cidade Alta, em Vitória, e é até previsível.

A sede histórica do governo do Estado foi o local de nada menos do que 90 compromissos públicos de Casagrande. Significa dizer que 51,7% das agendas do socialista nesses primeiros cem dias foram no Palácio Anchieta.

Vale reforçar que as atribuições de um governador não são restritas aos compromissos públicos. Diversos atos, reuniões e despachos não são divulgadas oficialmente.

policiais militares para um tenso debate sobre projeto de lei que versa sobre os critérios de promoção para os integrantes da categoria. A reunião não entrou na agenda pública. Nesta terça, por exemplo, ele recebeu associações depara um tenso debate sobre projeto de lei que versa sobre os critérios de promoção para os integrantes da categoria. A reunião não entrou na agenda pública.

A projeção de todas as atividades anunciadas na agenda, por meio de um mapa de calor, fica da maneira a seguir. Quanto mais "forte" a cor, mais vezes o governador cumpriu alguma agenda por ali. (É possível navegar pelos mapas e aproximar os pontos)

Além da concentração de agendas no Palácio Anchieta, o mapa interativo acima evidencia outra característica do foco da atuação de Renato Casagrande nestes primeiros 100 dias: o governador bateu ponto em uma cidade fora do Estado.

Brasília, iniciados já a partir da segunda semana no cargo. Na Capital Federal, Casagrande percorreu ministérios do governo dePSL), fez reunião com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal de Contas da União (TCU). Também encontrou-se com governadores de outros Estados e debateu temas nacionais com a bancada de seu partido, o PSB. Ao todo, foram 24 compromissos em, iniciados já a partir da segunda semana no cargo. Na Capital Federal, Casagrande percorreu ministérios do governo de Jair Bolsonaro ), fez reunião com ministros do Supremo Tribunal Federal () e do Tribunal de Contas da União (). Também encontrou-se com governadores de outros Estados e debateu temas nacionais com a bancada de seu partido, o PSB.

Se retirarmos do mapa interativo todos os compromissos no Palácio Anchieta, as ações na Capital Federal aparecem com ainda mais destaque.

Os 24 compromissos ocorreram ao longo de oito dias de trabalho. Segundo o governo, as andanças em Brasília servem para "buscar recursos e destrave de obras importantes para o Estado".

Com relação ao Palácio Anchieta, das 90 agendas ocorridas lá, 61 não eram tão públicas nem tão "agendas" assim. É porque elas são descritas no site oficial como "despacho interno", e nada mais do que essas duas palavras. Logo, não é possível saber quais eram os compromissos.

Procurada pela reportagem, a assessoria do governo informou que despacho interno significa "atendimento aos secretários, subsecretários, dirigentes dos órgãos vinculados e a outros agentes políticos para debate de demandas diversas".

Além de Brasília, também houve compromissos no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Foram essas as três cidades fora do Estado percorridas pelo governador. Ao todo foram 22, sendo 19 no Estado. Eis a lista de municípios com o total de compromissos em cada uma:

Se não forem computados os "despachos internos" no Palácio Anchieta, as cidades em que Renato Casagrande mais teve compromissos são estas:

Igreja Católica, em 10 de março. O levantamento da reportagem apontou, também, como ficaram divididos os compromissos públicos. É possível saber, por exemplo, que o dia da semana que mais concentrou agendas foi a quarta-feira. Em um único domingo teve atividade pública. Foi a abertura da Campanha da Fraternidade , da, em 10 de março.

Consideramos como agendas matutinas aquelas que começaram até as 11h59. As vespertinas são todas aquelas iniciadas até as 17h59. As que começam a partir das 18 horas são as noturnas. A partir daí, constatamos que os compromissos do governador são, geralmente, na parte da manhã.