'Ordem de matar era da Presidência', diz Cláudio Guerra

Aos 78 anos, Cláudio Guerra é, hoje, um pastor da Assembleia de Deus que dedica a vida à Bíblia e a fazer o bem, como diz. Antes de descobrir a fé e tornar-se um homem novo, a partir de 2005, era o velho delegado do Departamento de Ordem Política e Social (Dops) que matava e incinerava inimigos da ditadura militar.

É o personagem central do documentário "Pastor Cláudio", de Beth Formaggini. No filme, que estreou nesta semana e está em cartaz no Cine Metrópolis, o ex-delegado narra ter assassinado pelo menos nove inimigos dos militares e incinerado o corpo de 12 pessoas, nos anos 1970.

As revelações de Cláudio Guerra, que trabalhou como agente do Serviço Nacional de Informações (SNI), não são novas. Ele já havia falado à Comissão Nacional da Verdade (CNV) e contado a própria história no livro "Memórias de uma Guerra Suja'. No documentário, é apresentado às fotos dos assassinatos e vai falando com absoluta naturalidade: "Eu saquei e atirei na cabeça dele".

Hoje, diz-se arrependido, mas tem seus argumentos para ter feito o que fez. "Eu e outros que fomos requisitados para combater éramos soldados. A ordem vinha da Presidência da República. Então, você obedece. O coronel que veio me convocar dizia que eu tinha que defender a minha pátria, disse, em entrevista para o Gazeta Online.

A ENTREVISTA

O senhor já assistiu ao documentário?

Não. Vi ontem (quinta-feira) um comentário de uma pessoa a respeito. Sabe o que acontece? O ódio... O pessoal da esquerda não perdoa. A CNV não avançou por causa disso. Vários colegas iam lá esclarecer, para passar a história triste e não repeti-la, mas tem a intolerância das pessoas que põem a gente como assassinos, e eles mataram muito também.

Cláudio Guerra e imagens projetadas de vítimas da ditadura militar Crédito: 4ventos Produtora

O senhor acredita que o país estava sob uma ameaça comunista naquele período?

Existia o perigo real de nosso país se tornar país comunista. O país foi para a rua querer que o Brasil reagisse. A maioria dos que se diziam guerrilheiros foram treinados em Cuba. Havia, sim, risco. Não sei também se foi propaganda do governo americano.

Hoje fala-se de novo sobre ameaça comunista. O que acha?

Sou alheio a essas coisas. Procuro trabalhar para Deus. E isso não tem partido. A palavra de Deus diz que tenho que respeitar a autoridade, seja ela quem for. Se o PSDB for presidente, tenho que estar submisso a ele. Se for o Lula, se for o capitão do Exército, tenho que estar submisso. Não posso ser hipócrita de pregar uma coisa e viver de outra. Nosso país é país sofredor. Precisa de líderes que conduzam melhor? Precisa. Mas não perco tempo com isso. A imprensa é vigilante para mostrar a verdade às pessoas.

O senhor diz que cumpria ordens. Mas naquele tempo não conseguia perceber que fazia algo errado?

No meu entendimento, era o que todo o serviço de espionagem faz até hoje. E era obedecer ordem superior. Foi um período triste, negro para nossa história. Hoje, cito o Perly Cipriano (petista e ex-preso político). Ele tem os ideais dele e eu tenho os meus. Somos amigos, temos diálogo. E tem que ser isso, temos que conversar. A pacificação que tem hoje, entre mim e Perly, tinha que ser no país inteiro. Não adianta carregar ódio de ninguém. Tem que perdoar. Jesus ensinou a perdoar. Se quiserem me perdoar, estou aí.

"É A BANALIZAÇÃO DO MAL"

Por Rafael Braz | Editor do C2 de A Gazeta

"Pastor Cláudio", o filme, é incômodo. Ao mesmo tempo que o espectador tem vontade de acompanhar cada vez mais os relatos de Cláudio Guerra, a frieza com que o entrevistado conta as histórias protagonizadas por ele como agente da ditadura é de embrulhar o estômago.

Em entrevista por telefone, a diretora Beth Formaggini conta que a ideia não era contrapor Guerra, mas escutá-lo. "Queríamos que ele revelasse os próprios atos. Ele já tinha falado no livro ("Memórias de uma Guerra Suja", de Rogério Medeiros e Marcelo Netto), mas no cinema é diferente. O cinema captura não só os fatos, mas também o espírito deles. Você ler esses relatos é diferente de vê-los contados em tela', diz.

"Pastor Cláudio" foi premiado no Festival de Vitória Crédito: Arthouse/Divulgação

A ideia do filme nasceu do trabalho anterior de Beth, "Memórias Para Uso Diário", no qual segue a viúva de Itair José, um desaparecido na chamada Operação Radar. Depois de ter contato com o livro, no qual Guerra conta ter feito parte da operação, Beth imaginou que o ex-delegado soubesse do paradeiro de Itair. "Falar com ele foi fácil. Ele nunca se recusa a falar, mas só fala o que quer. Mas quando você tem a oportunidade de uma pessoa como ele contar a história, você deve parar e escutar", pondera a diretora.