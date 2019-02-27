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Polícia Federal

Operação Lava Jato intima Lula a depor sobre delação de Palocci

Em delação, o homem forte de governos petistas afirmou ter feito entregas de dinheiro vivo ao ex-presidente

Publicado em 

27 fev 2019 às 19:10

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 19:10

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República Crédito: Reprodução
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi intimado a depor no dia 22 de março em inquérito da Polícia Federal embasado nas delações premiadas do ex-ministro Antonio Palocci Filho e da empreiteira Odebrecht. Em delação, o homem forte de governos petistas afirmou ter feito entregas de dinheiro vivo ao ex-presidente.
DOCUMENTO I  A intimação [.PDF]
DOCUMENTO II Delação de Palocci [.PDF]
O delegado da Lava Jato em Curitiba Felipe Pace ainda quer informações que corroborem com o acordo da construtora e documentos do doleiro Álvaro José Novis sobre supostas entregas a codinomes inseridos na planilha Italiano – uma espécie de conta corrente de supostas propinas delatada pela Odebrecht em benefício do ex-presidente.
A Polícia Federal quer mais detalhes sobre repasses que constam na planilha da Odebrecht. Entre as senhas que os emissários teriam de utilizar para retirar os valores, que variam de R$ 500 mil a R$ 1,5 milhões, estão ‘espaguete’, ‘pasta’, ‘massa’, ‘pene’ e bambino’. Para tanto, os investigadores querem ouvir o doleiro Álvaro José de Novis, que era contratado pela empreiteira para efetuar as entregas de dinheiro.
“É imprescindível que as respostas sejam apresentadas com riqueza de detalhes a permitir, na medida do possível, a identificação do recebedor dos recursos, o efetivo endereço das entregas, o valor, as senhas e responsável (com dados qualificativos) pelas entregas dos valores”, diz o delegado.
Até 8 de março, a PF quer que Marcelo Odebrecht e Benedicto Júnior, da Odebrecht, entreguem detalhes de e-mails que envolvam os repasses.
DELAÇÃO
Em depoimento prestado ano passado, Palocci afirmou ter repassado ’em oportunidades diversas’ R$ 30 mil, R$ 40 mil, R$ 50 mil e R$ 80 mil em espécie para o próprio Lula’. Palocci detalhou duas entregas de dinheiro a Lula, uma no Terminal da Aeronáutica, em Brasília, no valor de R$ 50 mil, ‘escondidos dentro de uma caixa de celular’.
A outra entrega teria ocorrido em Congonhas. Ele contou que se recorda de que a caminho do aeroporto ‘recebeu constantes chamadas telefônicas de Lula cobrando a entrega’.
Segundo Palocci, os repasses a Lula teriam ocorrido em 2010. Palocci também narrou à PF que Lula tinha uma conta corrente de propinas com a Odebrecht de R$ 300 milhões. O ex-ministro afirmou que Lula tinha um ‘pacto de sangue’ com o patriarca Emílio Odebrecht.
OUTRO LADO
A defesa afirma afronta à Súmula Vinculante 14 do STF, que assegura à defesa o direito de ter acesso a toda prova já documentada. E no caso tivemos negado o direito de acesso ao acordo de leniência da Odebrecht. Tal acesso é fundamental para sabermos a cadeia de custódia dos discos dos sistemas de informática da Odebrecht e também para verificarmos se a Odebrecht pagou os valores que o MPF quer impor a Lula.
> TCU vai inspecionar a Receita Federal e quer acesso a dados sigilosos

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