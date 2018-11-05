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Onyx Lorenzoni será nomeado ministro extraordinário durante transição

Lorenzoni se licenciará da Câmara dos Deputados e o suplente da coligação, Washington Stecanela Cerqueira, do PDT do Rio Grande do Sul, assumirá o mandato

Publicado em 04 de Novembro de 2018 às 22:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2018 às 22:13
Sob pressão de investigados, Onyx Lorenzoni nega qualquer perdão a delitos Crédito: Luís Macedo/Ag. Câmara
O deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) será nomeado nesta segunda-feira, 5, como ministro extraordinário e será oficialmente o responsável pela coordenação do processo de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro. Braço direito do futuro mandatário, Lorenzoni será o ministro da Casa Civil do novo governo.
A nomeação será publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Lorenzoni se licenciará da Câmara dos Deputados e o suplente da coligação, Washington Stecanela Cerqueira, do PDT do Rio Grande do Sul, assumirá o mandato. Ele é ex-jogador de futebol e atualmente é dirigente do clube Itabaiana, de Sergipe.
Lorenzoni abrirá mão da remuneração de deputado, que é de R$ 33.763. Como ministro temporário, ele receberá um salário que pode variar entre R$ 2,5 mil a R$ 16,5 mil. Estes valores correspondem ao mínimo e ao máximo que será pago mensalmente para os cargos da transição. O presidente eleito terá direito de indicar até 50 pessoas.
Na semana passada, Lorenzoni afirmou que Bolsonaro nomeará 22 pessoas para integrar a equipe de transição. Os nomes também serão publicados no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O grupo trabalhará com os funcionários do presidente Michel Temer, designados para este período, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília.
A área já foi organizada para a transição. Segundo a assessoria de comunicação do DEM, que está auxiliando na relação com os jornalistas, ainda não há uma definição sobre a entrada da imprensa no CCBB e a participação em coletivas por envolver questões logísticas e de segurança.

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