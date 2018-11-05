Onyx Lorenzoni será nomeado ministro extraordinário durante transição

Sob pressão de investigados, Onyx Lorenzoni nega qualquer perdão a delitos Crédito: Luís Macedo/Ag. Câmara

O deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS) será nomeado nesta segunda-feira, 5, como ministro extraordinário e será oficialmente o responsável pela coordenação do processo de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro. Braço direito do futuro mandatário, Lorenzoni será o ministro da Casa Civil do novo governo.

A nomeação será publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Lorenzoni se licenciará da Câmara dos Deputados e o suplente da coligação, Washington Stecanela Cerqueira, do PDT do Rio Grande do Sul, assumirá o mandato. Ele é ex-jogador de futebol e atualmente é dirigente do clube Itabaiana, de Sergipe.

Lorenzoni abrirá mão da remuneração de deputado, que é de R$ 33.763. Como ministro temporário, ele receberá um salário que pode variar entre R$ 2,5 mil a R$ 16,5 mil. Estes valores correspondem ao mínimo e ao máximo que será pago mensalmente para os cargos da transição. O presidente eleito terá direito de indicar até 50 pessoas.

Na semana passada, Lorenzoni afirmou que Bolsonaro nomeará 22 pessoas para integrar a equipe de transição. Os nomes também serão publicados no Diário Oficial da União desta segunda-feira. O grupo trabalhará com os funcionários do presidente Michel Temer, designados para este período, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília.