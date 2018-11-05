Onyx Lorenzoni deve iniciar trabalhos de transição nesta segunda

Sob pressão de investigados, Onyx Lorenzoni nega qualquer perdão a delitos Crédito: Luís Macedo/Ag. Câmara

Onyx Lorenzoni (DEM-RS) deve chegar ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, nesta tarde para acompanhar os trabalhos da equipe de transição do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Nomeado na manhã desta segunda-feira, 5, ministro de Estado extraordinário, o deputado federal(DEM-RS) deve chegar ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, nesta tarde para acompanhar os trabalhos da equipe de transição do presidente eleito,

Segundo Lorenzoni, a ideia é fazer um reconhecimento da situação e preparação para chegada de Bolsonaro à Brasília na terça. Lorenzoni já foi escolhido por Bolsonaro para ocupar a chefia da Casa Civil do novo governo. A Coluna do Estadão antecipou a nomeação.

Além dele, o tenente-coronel Marcos Pontes, futuro ministro da Ciência e Tecnologia também deve comparecer ao CCBB nesta tarde. A expectativa é que ainda hoje também sejam nomeadas 22 pessoas dos 50 nomes que poderão integrar a equipe da transição. A nomeação desses 22 nomes foi anunciada semana passada por Lorenzoni.