Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ministro extraordinário

Onyx Lorenzoni deve iniciar trabalhos de transição nesta segunda

Parlamentar que vai ocupar a chefia da Casa Civil do novo governo se reúne em Brasília com integrantes da gestão Michel Temer

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 10:46

Publicado em 

05 nov 2018 às 10:46
Sob pressão de investigados, Onyx Lorenzoni nega qualquer perdão a delitos Crédito: Luís Macedo/Ag. Câmara
Nomeado na manhã desta segunda-feira, 5, ministro de Estado extraordinário, o deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS) deve chegar ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, nesta tarde para acompanhar os trabalhos da equipe de transição do presidente eleito, Jair Bolsonaro.
Segundo Lorenzoni, a ideia é fazer um reconhecimento da situação e preparação para chegada de Bolsonaro à Brasília na terça. Lorenzoni já foi escolhido por Bolsonaro para ocupar a chefia da Casa Civil do novo governo. A Coluna do Estadão antecipou a nomeação.
Além dele, o tenente-coronel Marcos Pontes, futuro ministro da Ciência e Tecnologia também deve comparecer ao CCBB nesta tarde. A expectativa é que ainda hoje também sejam nomeadas 22 pessoas dos 50 nomes que poderão integrar a equipe da transição. A nomeação desses 22 nomes foi anunciada semana passada por Lorenzoni.
Os nomes também serão publicados no Diário Oficial da União. O grupo trabalhará com servidores do governo de Michel Temer designados para este período.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro PSL
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados