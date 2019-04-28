Olho no olho e respeito contra o radicalismo

Fechar-se às próprias convicções pode significar perpetuar informações equivocadas e preconceitos. E há algumas estratégias para que seja menos doloroso conviver com visões políticas distintas. Elas passam obrigatoriamente pelo respeito e pela manutenção da civilidade nas discussões.

"É importante mostrar que o contraditório não é um diabo com chifres, rabo e tridente. Outro ponto é possibilitar o contato com pessoas. Isso é o elemento principal da destruição do preconceito. Pessoas tendem a colocar o outro como errado, como fascista ou homofóbico. E a convivência, o contato, vai desmentindo isso", comentou Elizeu Borloti, do Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento da Ufes.

Michel Gherman, da UFRJ, segue na mesma linha. Para ele, os encontros são fundamentais.

"A única possibilidade que temos é construindo encontros. As escolas, as feiras livres, os bairros, as praças públicas têm que passar a ser efetivamente lugares de encontro. Acho que a única possibilidade de a gente evitar uma ameaça civilizatória é investindo no encontro, com o diferente e com a diferença", opinou.

LIDERANÇAS

Cientista político da USP, José Álvaro Moisés sugere novos comportamentos sob dois aspectos: individual e geral.

"Do ponto de vista individual, supõe-se humildade e capacidade de perceber que eu não sei tudo e tenho que estar aberto a contemplar a opinião dos outros. Se acha que não tem nada a contribuir, fecha-se como uma ilha. Do ponto de vista geral, é preciso que lideranças, autoridades que dirigem o governo e o Estado brasileiro, afirmem publicamente a diversidade das opiniões", frisou.

Felipe Tessarolo, professor de Mídias Sociais e Novas Tecnologias da Faesa, ressalta a importância de que as discordâncias ocorram dentro de padrões de civilidade.

"É tentar não excluir quem pensa diferente, mas que de alguma forma mantém civilidade no debate. Eu acabo excluindo algumas pessoas, não porque elas pensam diferente. Mas porque não conseguem debater sem agredir ou ofender aqueles que pensam o contrário. O caminho é procurar o diálogo. Não é fácil, mas o caminho é manter a civilidade e uma discussão saudável, até para entender o outro lado e saber mais sobre outros pontos de vista", destacou.

OS RELATOS

"Bloqueei pelo bem da minha saúde mental"

Rogi Cezarino Universitário, 31 anos

Rogi Cesarino, estudante universitário, bloqueou redes sociais após eleição do ano passado Crédito: Ricardo Medeiros

"Deletei pessoas que eu amava, amigos que saíamos para beber juntos. Houve uma separação por causa da eleição. A gente nunca havia tido problemas com relação a nada. Mas nas eleições viraram aquelas pessoas que estavam certas e pronto, acabou. Bloqueei porque não dava para ler as mensagens. Tem gente que não dava para conversar. São pessoas que não entendem o que é um debate. Fiz pelo bem da minha saúde mental. Não acreditava que Bolsonaro ou Haddad seriam bons para o Brasil. Não existe tomar um remédio e curar. A política é obra humana, tem que ser maleável. Nós tivemos oportunidade de entrar numa universidade, e era amigo que precisou do Fies. A gente teve um privilégio. Somos responsáveis por debater, melhorar o país. Eram coisas do tipo: 'Foi um crime o que fizeram com Bolsonaro, mas com Marielle Franco (vereadora do PSOL do Rio assassinada. Segundo as investigações por miliciano)... Não sabia nem quem era'. Olha o nível da pessoa. Foi ruim Bolsonaro ser atacado, mas foi pior a Marielle ter morrido. O Facebook está contaminado. As pessoas não querem debater. Querem ter razão. Vão despejar ódio. Algumas pessoas eu considerava muito, mas não estavam abertas. Aí você vê que não faz sentido e não quer mais se envolver nesse assunto. Decidi que política só ia debater pessoalmente, numa roda de debate, com mediador. Na rede social a pessoa não está ali para debater."

"Eu me via extremamente irritado e desgastado"

André Neiva, empresário, 46 anos

André Neiva, empresário, deixou de seguir algumas pessoas com posicionamentos extremistas Crédito: Carlos Alberto Silva