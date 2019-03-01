O carnaval nem começou, mas a folga dos parlamentares do ES, sim

Os parlamentares deixaram os plenários em Brasília e seguiram para o Espírito Santo, onde passarão o feriado Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

Atualizada às 13h37*

Os parlamentares capixabas anteciparam as viagens do feriado de carnaval e começaram a voltar ao Espírito Santo já na quarta-feira (27). Com isso, alguns políticos terão quase uma semana de folga do trabalho no plenário, que volta a funcionar apenas após a Quarta-feira de Cinzas (06). Os políticos vão aproveitar a folga para para cumprir agendas no Estado, curtir a festa ou até mesmo repousar após uma cirurgia.

Reportagem publicada pelo jornal "Folha de S. Paulo" na quarta, registra que diversos parlamentares começaram a deixar o Distrito Federal naquela manhã, no horário em que haveria uma sessão para votação de acordos internacionais no plenário da Câmara.

Alguns políticos já estão em solo capixaba cumprindo agendas, como o deputado Josias da Vitória (PPS), que participou nesta quinta-feira (28) da inauguração do Contorno de Iconha com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Outros passaram um tempo em família, como é o caso do deputado federal Evair de Melo (PP), que deve ficar em casa, em Venda Nova do Imigrante.

Outros parlamentares vieram ao Espírito Santo cumprir agendas, como o deputado Felipe Rigoni (PSB), que veio de Brasília na noite de quarta para participar de palestras em Piúma e Guarapari nesta quinta-feira (28). Ele deve passar o resto da folga com familiares.

Já o deputado Amaro Neto (PRB) veio ao Estado nesta quinta para participar de reuniões com vereadores de Vitória. Ele ainda deve apresentar um programa em uma emissora durante o fim de semana. Ele volta para Brasília na próxima quarta.

O deputado Helder Salomão (PT) e o senador Fabiano Contarato (Rede) permaneceram em Brasília durante o dia nesta quinta-feira e seguiram para o Estado no final da tarde. Os parlamentares não têm agenda prevista e devem voltar para a capital federal na próxima quarta-feira (06).

A deputada Lauriete (PR) não cumprirá agendas no Estado por conta de um procedimento cirúrgico no olho direito a que foi submetida nesta quinta e, de acordo com a assessoria, deve passar o feriado de repouso em casa.

A deputada Norma Ayub (DEM) já estava de licença médica desde o início da semana e, por isso, não deu expediente em Brasília. Segundo sua assessoria de imprensa informou nesta sexta-feira (01), a deputada foi diagnosticada com uma inflamação no ouvido e uma médica a orientou a não viajar de avião por conta da pressão aérea. Norma está no Estado, onde ficará durante todo o feriado para se recuperar, segundo a assessoria da deputada.

Até a publicação da reportagem, a assessoria do deputado federal Ted Conti (PSB) não havia respondido à demanda.

EM BRASÍLIA

Dos 13 parlamentares federais capixabas, somente três não viajaram para o Espírito Santo. O deputado Sérgio Vidigal (PDT) permanece em Brasília para prestar assistência ao pai, que passa por problemas de saúde. O senador Marcos do Val (PPS) passará o feriado em Brasília participando de eventos entre esta sexta-feira (01) e a próxima quarta-feira (06).

Além deles, Rose de Freitas (Pode) permanece em Brasília, já que não tem agenda no Estado.