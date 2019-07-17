O cardápio e as ausências no almoço do governador do ES com deputados

Palácio Anchieta, local onde ocorreu o almoço do governador com os parlamentares Crédito: Marcelo Prest

Para marcar o fim das atividades da Assembleia Legislativ a no primeiro semestre, o governador Renato Casagrande (PSB) recebeu deputados estaduais para um almoço, no Palácio Anchieta, no início da tarde desta quarta-feira (17). Nove dos 30 parlamentares não compareceram – o que corresponde a 30% do Parlamento.

Eis a lista de ausentes:

- Emilio Mameri (PSDB)

- Freitas (PSB)

- Hércules Silveira (MDB)

- Marcos Mansur (PSDB)

- Renzo Vasconcelos (PP)

- Theodorico Ferraço (DEM)

- Sergio Majeski (PSB)

- Lorenzo Pazolini (sem partido)

- Vandinho Leite (PSDB)

Ambos têm atuado como oposição ao governo, assim como Marcos Mansur. Entre os faltantes, no entanto, também há destacados aliados de Casagrande, como Freitas e Mameri. Apenas Lorenzo e Vandinho não enviaram justificativas.. Entre os faltantes, no entanto, também há destacados aliados de Casagrande, como Freitas e Mameri.

Enivaldo entregou o cargo a Casagrande nesta quarta, seguindo resolução que fixou prazo de seis meses para um deputado atuar como líder do governo no Legislativo. O governador ainda não tomou a decisão de substituí-lo. Ele deverá chamar Enivaldo e outros parlamentares para conversas.

Enivaldo dos Anjos entregou o cargo de líder do governo Crédito: Tati Beling/Ales

O recesso termina no dia 1º de agosto. A próxima sessão plenária acontecerá no dia 5 do próximo mês.

CARDÁPIO

Não teve moqueca. No lugar da iguaria local, o cerimonial do Palácio providenciou isca de filé, escalope de frango, batata rústica, massa ao alho e óleo, salada e farofa de miúdos.

Para beber, nada de vinho. Suco de laranja e de abacaxi com hortelã. Quem quis pôde degustar, na sobremesa, maçã com creme de chantilly.

Governador Renato Casagrande presenteia Raquel Lessa com um bolo e orquídea Crédito: Dary Pagung