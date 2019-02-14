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Nove dias após pedido, sai aposentadoria para Valci Ferreira no TCES

Conselheiro estava afastado das funções no Tribunal de Contas do Estado desde 2007, após ser condenado por lavagem de dinheiro e peculato
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

14 fev 2019 às 11:37

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 11:37

Valci Ferreira no Tribunal de Contas ainda em 2007, antes de ser afastado das funções Crédito: Chico Guedes/ Arquivo
Nove dias após o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado (TCES) Valci Ferreira formalizar seu pedido de aposentadoria ao órgão, a concessão do benefício foi aprovada e publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (14).
Assim, nada mais impede que o TCES declare vaga a cadeira que era dele. É da Assembleia Legislativa a prerrogativa de escolher o sucessor de Valci Ferreira na função.
> Disputa por vaga no Tribunal de Contas do ES divide deputados
O conselheiro estava afastado do TCES por decisão da Justiça desde 2007, por crimes relativos ao período em que era deputado estadual, no final dos anos 1990. Mesmo assim, continuava recebendo salários. Os vencimentos mensais de um conselheiro do TCES é de R$ 35,4 mil. A mesma quantia deve continuar sendo paga, agora como aposentadoria.
Nove dias após pedido, sai aposentadoria para Valci Ferreira no TCES
Valci Ferreira formalizou ao Tribunal de Contas do Estado, no dia 5 de fevereiro, seu pedido de aposentadoria. O processo foi enviado pelo TCES e chegou ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (IPAJM) no dia 8. Entre o pedido de aposentadoria e a aprovação se passaram apenas nove dias.
Valci foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por lavagem de dinheiro e peculato, que é quando usa-se o cargo público para conseguir vantagens,e também à perda do cargo, em 2016. Mas o processo ainda não transitou em julgado, ou seja, não foram finalizadas todas as chances de recursos, embora isso estivesse muito perto de acontecer.
Há mais de 11 anos afastado do cargo por ordem do STJ, Valci Ferreira tem a função exercida por conselheiros substitutos. Ele está em prisão domiciliar desde o ano passado.
> Conselheiros do TCES receberam mais de R$ 100 mil em janeiro

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