Valci Ferreira no Tribunal de Contas ainda em 2007, antes de ser afastado das funções Crédito: Chico Guedes/ Arquivo

Nove dias após o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado (TCES) Valci Ferreira formalizar seu pedido de aposentadoria ao órgão, a concessão do benefício foi aprovada e publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (14).

Assim, nada mais impede que o TCES declare vaga a cadeira que era dele. É da Assembleia Legislativa a prerrogativa de escolher o sucessor de Valci Ferreira na função.

O conselheiro estava afastado do TCES por decisão da Justiça desde 2007, por crimes relativos ao período em que era deputado estadual, no final dos anos 1990. Mesmo assim, continuava recebendo salários. Os vencimentos mensais de um conselheiro do TCES é de R$ 35,4 mil. A mesma quantia deve continuar sendo paga, agora como aposentadoria.

Your browser does not support the audio element. Nove dias após pedido, sai aposentadoria para Valci Ferreira no TCES

Valci foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por lavagem de dinheiro e peculato, que é quando usa-se o cargo público para conseguir vantagens,e também à perda do cargo, em 2016. Mas o processo ainda não transitou em julgado, ou seja, não foram finalizadas todas as chances de recursos, embora isso estivesse muito perto de acontecer.