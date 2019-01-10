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Eleições à vista

Novatos já têm lista de interessados em cargos da Mesa da Assembleia

Sete dos 15 novos deputados eleitos em 2018 se colocaram à disposição para ocupar os cargos de primeiro e segundo secretários na Mesa; seleção será feita entre eles

Publicado em 09 de Janeiro de 2019 às 22:40

Maíra Mendonça

Maíra Mendonça

Publicado em 

09 jan 2019 às 22:40
Fachada da Assembleia Legislativa Crédito: Gazeta Online
Sete dos 15 novos deputados estaduais eleitos em 2018 se colocaram à disposição para assumir os postos de primeiro e segundo secretários da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa pelos próximos dois anos.
Os novatos se reuniram em mais um almoço nesta quarta-feira (9) para discutir o tema. Segundo fontes próximas aos parlamentares, durante a reunião, foi feito um levantamento prévio dos nomes que têm a intenção compor uma chapa única para a eleição da Mesa, encabeçada pelo atual presidente Erick Musso (PRB).
> Deputados do PSL no ES querem lugar de destaque na Mesa Diretora
São eles: Luciano Machado (PV), Coronel Alexandre Quintino (PSL), Emilio Mameri (PSDB), Vandinho Leite (PSDB), Lorenzo Pazolini (PRP), Renzo Vasconcelos (PP) e Alexandre Xambinho (Rede). Agora, os nomes serão avaliados e dentre eles serão escolhidos dois para ocuparem as vagas.
Dois deputados também se disponibilizaram a ocupar a vice-presidência: Torino Marques (PSL) e Marcos Garcia (PV).
O assunto não é comentado abertamente pelos deputados, que evitam informar detalhes das negociações. Em nota oficial divulgada após o almoço, o grupo afirma apenas que houve avanços nas conversas, que prezam pela unidade e pelo compromisso com a governabilidade.
"Mas em respeito à democracia e ao amplo diálogo, o grupo aguarda as conversas, que estão acontecendo nesta semana com o governador Renato Casagrande, para a definição da formação de chapa", justificaram. 
> Governo trabalha por consenso na eleição da Meda da assembleia
Nos bastidores, comenta-se que há um acordo entre deputados eleitos e reeleitos para a composição de uma chapa de consenso, que garanta também governabilidade na Assembleia para o governador Renato Casagrande (PSB).
Sendo assim, enquanto Erick Musso ficaria com a presidência, os novatos ocupariam ao menos dois cargos de destaque na Mesa, além de garantirem participação em comissões. No entanto, as negociações ainda estão abertas, já que Casagrande ainda está conversando com os parlamentares individualmente.

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