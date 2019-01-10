Novatos já têm lista de interessados em cargos da Mesa da Assembleia

Fachada da Assembleia Legislativa Crédito: Gazeta Online

Sete dos 15 novos deputados estaduais eleitos em 2018 se colocaram à disposição para assumir os postos de primeiro e segundo secretários da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa pelos próximos dois anos.

Os novatos se reuniram em mais um almoço nesta quarta-feira (9) para discutir o tema. Segundo fontes próximas aos parlamentares, durante a reunião, foi feito um levantamento prévio dos nomes que têm a intenção compor uma chapa única para a eleição da Mesa, encabeçada pelo atual presidente Erick Musso (PRB).

São eles: Luciano Machado (PV), Coronel Alexandre Quintino (PSL), Emilio Mameri (PSDB), Vandinho Leite (PSDB), Lorenzo Pazolini (PRP), Renzo Vasconcelos (PP) e Alexandre Xambinho (Rede). Agora, os nomes serão avaliados e dentre eles serão escolhidos dois para ocuparem as vagas.

Dois deputados também se disponibilizaram a ocupar a vice-presidência: Torino Marques (PSL) e Marcos Garcia (PV).

O assunto não é comentado abertamente pelos deputados, que evitam informar detalhes das negociações. Em nota oficial divulgada após o almoço, o grupo afirma apenas que houve avanços nas conversas, que prezam pela unidade e pelo compromisso com a governabilidade.

"Mas em respeito à democracia e ao amplo diálogo, o grupo aguarda as conversas, que estão acontecendo nesta semana com o governador Renato Casagrande, para a definição da formação de chapa", justificaram.

Nos bastidores, comenta-se que há um acordo entre deputados eleitos e reeleitos para a composição de uma chapa de consenso, que garanta também governabilidade na Assembleia para o governador Renato Casagrande (PSB).