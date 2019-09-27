No ES, presidente do PSB diz que punição a deputados é "página virada"

O governador renato Casagrande, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, e o presidente da João Mangabeira, Ricardo Coutinho Crédito: Natalia Devens

A punição dos deputados federais do PSB por conta da voto a favor da reforma da Previdência , com suspensão das prerrogativas partidárias em suas atividades na Câmara dos Deputados , deve ser vista como "página virada", mesmo que implique na provável saída de parlamentares da sigla. Esta é a posição do presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, que esteve no Espírito Santo nesta sexta-feira (27) para participar de um seminário promovido pela fundação da sigla, a João Mangabeira.

Mesmo com essa possibilidade, a sigla não deve voltar a debater o assunto, segundo Siqueira. "Para mim isso é uma página virada no âmbito do PSB. Diálogo nunca faltou, nem nunca faltará, mas tem que ser em torno das ideias que são próprias do nosso partido. Estamos sempre à disposição para dialogar, sempre que formos procurados. Quanto a permanecer ou não no partido, a decisão é de cada pessoa, não é do partido", afirmou.

MANDATOS

Questionado sobre a possibilidade de o PSB reivindicar o mandato desses parlamentares que tentarem se desfiliar, Siqueira contornou. "Não estamos cogitando a saída, nem queremos a saída de ninguém, o partido não está mandando ninguém embora. É uma decisão de cada pessoa, se filiar ou desfiliar".

O deputado Felipe Rigoni afirmou, por meio de sua assessoria, que segue decidido em sair do PSB, e ainda não há definição de partido. A ação com o pedido de desfiliação ainda segue em elaboração, por seus advogados.

GOVERNO BOLSONARO

Siqueira ressaltou que a linha de manter os posicionamentos do partido firmes é importante, já que está declaradamente na oposição ao governo Bolsonaro. "O que nos interessa são políticas públicas que sirvam à população, especialmente aquela que mais depende dessas políticas", declarou.

"Não somos uma oposição sistemática, o partido está sempre aberto ao diálogo. Mas pensamos diametralmente o oposto do atual presidente, portanto não faz sentido estar apoiando o governo dele."