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Revés na Justiça

Neidia segue afastada do mandato de vereadora na Serra

A juíza da 2ª Vara Criminal da Serra, Letícia Maia Saude, negou recurso apresentado pela ex-presidente da Câmara da Serra

Publicado em 02 de Junho de 2018 às 01:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2018 às 01:05
Neidia Pimentel na Câmara da Serra Crédito: Guilherme Ferrari - GZ
A vereadora afastada Neidia Pimentel (PSD) perdeu mais uma batalha na Justiça em busca de reassumir seu posto. Ontem a juíza da 2ª Vara Criminal da Serra, Letícia Maia Saude, negou recurso apresentado pela ex-presidente da Casa, mantendo-a impossibilitada de exercer suas funções parlamentares na Câmara da Serra.
Neidia Pimentel é umas das líderes do grupo de vereadores que faz oposição ao atual presidente, Rodrigo Caldeira (Rede), que está em busca da reeleição.
O argumento utilizado por Neidia para solicitar a revogação da medida cautelar de afastamento que pesa contra si é justamente o de que a eleição ocorrerá hoje e ela não poderia ser afastada de suas funções administrativas.
No entanto, em sua decisão, a juíza invalidou o argumento, considerando que é evidente que as atividades administrativas estão diretamente ligadas ao cargo de vereadora, sendo que o afastamento do cargo implica no imediato afastamento das funções administrativas, pois depende daquele.

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