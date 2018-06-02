Neidia segue afastada do mandato de vereadora na Serra

Neidia Pimentel na Câmara da Serra Crédito: Guilherme Ferrari - GZ

A vereadora afastada Neidia Pimentel (PSD) perdeu mais uma batalha na Justiça em busca de reassumir seu posto. Ontem a juíza da 2ª Vara Criminal da Serra, Letícia Maia Saude, negou recurso apresentado pela ex-presidente da Casa, mantendo-a impossibilitada de exercer suas funções parlamentares na Câmara da Serra.

Neidia Pimentel é umas das líderes do grupo de vereadores que faz oposição ao atual presidente, Rodrigo Caldeira (Rede), que está em busca da reeleição.

O argumento utilizado por Neidia para solicitar a revogação da medida cautelar de afastamento que pesa contra si é justamente o de que a eleição ocorrerá hoje e ela não poderia ser afastada de suas funções administrativas.