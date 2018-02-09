Não vamos permitir preços abusivos, diz Temer sobre cartéis em postos

Gasolina Crédito: Pixabay

O presidente Michel Temer confirmou na manhã desta sexta-feira, 9, em entrevista à Rádio Guaíba, do Rio Grande do Sul, que determinou ao CADE - Conselho de Administrativo de Defesa Econômica e à Polícia Federal que investiguem postos de combustíveis suspeitos de manipulação de preços e formação de cartel.

Ele se queixou da elevação dos preços no gás de cozinha, adiantando que seu governo está "examinando uma fórmula para compensar este aumento para os mais pobres" que deverá ser anunciada em uma ou duas semanas, sem citar, contudo, que tipo de medida será adotada.

"Nós vamos colocar a Polícia Federal e o Cade atrás dessa fiscalização para impedir esta agressão ao consumidor. Essa providencia está sendo tomada. Não vamos permitir preços abusivos", avisou Temer que, em sua fala, tentou explicar que estas variações constantes no preço dos combustíveis começaram a acontecer com a mudança de fórmula adotada pela Petrobrás, que permite ajustes quando há mudança do preço no mercado internacional.