Não vamos baixar a cabeça, diz Lula em mensagem de Ano Novo

Lula é réu porque teria recebido R$ 1 milhão do grupo ARG em decorrência de influência em decisões do presidente da Guiné Equatorial Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

Em mensagem divulgada pouco antes da meia noite desta terça (1º), o ex-presidente Lula recomendou aos seus apoiadores que não baixem a cabeça e disse que 2019 será um ano de "resistência e luta", em referência ao novo governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro.

"Não vamos baixar a cabeça nem deixar que tirem nossa alegria de viver e de batalhar por dias melhores. Nós sempre tivemos coragem de lutar e temos coragem de recomeçar", afirmou Lula em texto publicado na página do PT (Partido dos Trabalhadores) na internet.

O ex-presidente citou Chico Buarque na mensagem. "Como diz a canção do grande Chico Buarque: ´Amanhã vai ser outro dia´" e lembrou que passaria o Ano Novo encarcerado.