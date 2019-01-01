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"Resistência"

Não vamos baixar a cabeça, diz Lula em mensagem de Ano Novo

Texto foi divulgado pouco antes da meia noite desta terça (1), na página do PT na Internet

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 13:51

Publicado em 

01 jan 2019 às 13:51
Lula é réu porque teria recebido R$ 1 milhão do grupo ARG em decorrência de influência em decisões do presidente da Guiné Equatorial Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Em mensagem divulgada pouco antes da meia noite desta terça (1º), o ex-presidente Lula recomendou aos seus apoiadores que não baixem a cabeça e disse que 2019 será um ano de "resistência e luta", em referência ao novo governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro.
"Não vamos baixar a cabeça nem deixar que tirem nossa alegria de viver e de batalhar por dias melhores. Nós sempre tivemos coragem de lutar e temos coragem de recomeçar", afirmou Lula em texto publicado na página do PT (Partido dos Trabalhadores) na internet.
O ex-presidente citou Chico Buarque na mensagem. "Como diz a canção do grande Chico Buarque: ´Amanhã vai ser outro dia´" e lembrou que passaria o Ano Novo encarcerado.
"Como vocês sabem, vou passar o Ano Novo numa cela em que fui preso sem ter cometido crime nenhum, condenado sem provas e sem direito a um julgamento justo. Mas não me sinto só. Não estou só."

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