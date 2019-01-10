Não há dinheiro para a reforma agrária, afirma secretário

Crédito: Incaper/Divulgação

Ministério da Agricultura, Luiz Antônio Nabhan Garcia, afirmou nesta quarta-feira (9), ao Estado que “não há recursos para fazer a reforma agrária no País”. A oficialização de Nabhan Garcia no cargo foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União. “A realidade hoje é que não tem mais dinheiro no Incra, não tem dinheiro para fazer a reforma agrária”, afirmou o secretário. O secretário especial de Assuntos Fundiários do, Luiz Antônio Nabhan Garcia, afirmou nesta quarta-feira (9), ao Estado que “não há recursos para fazer a reforma agrária no País”. A oficialização de Nabhan Garcia no cargo foi publicada em edição extraordinária do. “A realidade hoje é que não tem mais dinheiro no Incra, não tem dinheiro para fazer a reforma agrária”, afirmou o secretário.

Incra) não foram paralisadas. O secretário também negou que tenha havido neste começo de governo o congelamento dos processos que estavam em andamento na gestão do ex-presidente Michel Temer. Segundo Nabhan Garcia, as atividades de reforma agrária tocadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária () não foram paralisadas. O secretário também negou que tenha havido neste começo de governo o congelamento dos processos que estavam em andamento na gestão do ex-presidente

No mandato anterior, o governo Temer deu prioridade na área a programas de regularização fundiária, entregando títulos de posse de terra para famílias. Em 2017, por exemplo, o Incra liberou um volume recorde de empréstimos – R$ 97 milhões – para assentados se instalarem nas terras.

ALTERAÇÕES

Jair Bolsonaro, segundo Nabhan Garcia, haverá mudanças na avaliação da reforma agrária no País. O secretário explicou que essas alterações só poderão começar a ser implementadas a partir do dia 25 deste mês, data que foi estabelecida em decreto para que os atos de sua secretaria tenham efeito legal. Na gestão do presidente, segundo Nabhan Garcia, haverá mudanças na avaliação da reforma agrária no País. O secretário explicou que essas alterações só poderão começar a ser implementadas a partir do dia 25 deste mês, data que foi estabelecida em decreto para que os atos de sua secretaria tenham efeito legal.

MST) e o Conselho Indigenista Missionário (Cimi). “Não é mais o MST que vai determinar o que fazer em reforma agrária no Brasil. Não é mais o Cimi que vai dizer o que tem de ser feito sobre as demarcações de terra indígenas, nenhuma ONG”, disse Nabhan Garcia. Ruralista e amigo pessoal de Bolsonaro, o secretário aproveitou para criticar o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra () e o Conselho Indigenista Missionário (Cimi). “Não é mais o MST que vai determinar o que fazer em reforma agrária no Brasil. Não é mais o Cimi que vai dizer o que tem de ser feito sobre as demarcações de terra indígenas, nenhuma ONG”, disse Nabhan Garcia.

Nesta quarta-feira, o Estado não conseguiu contato com representantes do MST para tratar do assunto. Em texto divulgado no site do MST nesta terça-feira (8), Alexandre Conceição, da direção nacional do movimento, destaca a concentração de terra no Brasil, dizendo que o País “é o segundo nesse quesito, ficando atrás apenas do Paraguai”.

O secretário executivo do Cimi, Cleber Buzatto, explicou que o órgão nunca fez demarcação de terra indígena no Brasil. “Isso é uma responsabilidade do Estado brasileiro. Esse tipo de declaração só demonstra ignorância ou má-fé por parte do secretário”, disse.