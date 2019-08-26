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'Não esteve comigo durante a campanha', escreve Bolsonaro sobre Moro

O presidente Jair Bolsonaro respondeu a um internauta que pediu a ele que 'cuide bem do ministro Moro'

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 10:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2019 às 10:45
O presidente Jair Bolsonaro, cumprimenta populares,e fala à imprensa no Palácio da Alvorada. Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro respondeu neste final de semana a um internauta que lhe pediu para cuidar bem do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.
"Jair Messias Bolsonaro cuide bem do ministro Moro, você sabe que votamos em um governo composto por você ele e o Paulo Guedes", escreveu um internauta identificado como Bunny Sam, na página oficial do presidente da República, no Facebook.
> Aliados de Moro aconselham saída do governo
Bolsonaro respondeu, sem mencionar explicitamente o nome do ministro da Justiça: "Com todo respeito a ele, mas o mesmo não esteve comigo durante a campanha, até que, como juiz, não poderia."
Na época da campanha eleitoral, Moro era juiz federal em Curitiba, responsável por cuidar de processos da Lava Jato no Paraná. Depois de ser convidado para assumir um cargo no primeiro escalão do governo Bolsonaro, ele largou a magistratura.
> Bolsonaro põe comando da PF em xeque e silêncio de Moro incomoda cúpula
Bolsonaro indicou, na última sexta-feira (23), cinco nomes para integrar o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Apesar de o Cade ser formalmente ligado ao Ministério da Justiça, de Moro, o ministro não foi consultado e não teve influência em nenhuma das indicações.
Moro também tem sofrido desgaste diante das tentativas de Bolsonaro de interferir na estrutura da Polícia Federal.
> Polêmica com Bolsonaro: associação do ES quer mandato para chefe da PF
No último sábado, em conversa com os jornalistas, o presidente disse que "todos os ministros têm ingerência minha" e que foi "eleito para mudar", ao ser indagado se Moro teria carta branca para atuar.

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