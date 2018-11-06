Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Discurso no Congresso

'Na democracia só há um norte: o da Constituição', diz Bolsonaro

Discurso marcou solenidade em comemoração aos 30 anos da promulgação da Constituição

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 15:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 15:26
Jair Bolsonaro Crédito: Tânia Rego | Agência Brasil
Em um discurso de aproximadamente três minutos, o presidente eleito Jair Bolsonaro exaltou a Constituição Federal na manhã desta terça-feira, durante o primeiro ato do qual participou em Brasília , onde chegou por volta das 9h. Convidado a falar pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira , Bolsonaro reafirmou o compromisso que já havia assumido com a Carta Magna do país e disse que ela deve ser o "norte" da democracia. Ele também agradeceu a Deus por ter salvo sua vida do atentado a faca que sofreu durante a campanha e afirmou que continuará construindo o Brasil "que o povo merece".
 A responsabilidade é de todos nós. Pedimos a Deus que nos ilumine, agradeço por Ele ter salvo a mina vida. Na democracia só há um Norte: o da nossa Constituição. Juntos vamos continuar construindo o Brasil que nosso povo merece. Temos tudo para sermos uma grande nação. Alguns de nós podemos mudar o destino dessa grande nação. Acredito em Deus, acredito em nosso potencial  afirmou Bolsonaro, que deixou a mesa pouco após finalizar o discurso.
Bolsonaro começou sua fala dizendo estar muito feliz de voltar à Câmara, onde atuou nos últimos 27 anos como deputado federal.
Antes do presidente eleito, Eunício Oliveira foi o responsável por discursar na abertura da cerimônia, seguido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Dias Toffoli. Após a fala de Bolsonaro, o presidente Michel Temer também exaltou a Constituição.
MAIA DEFENDE REFORMAS
Em seus discursos, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunicio Oliveira (MDB-CE), ressaltaram a importância do respeito ao texto constitucional. Maia disse que a Constituição tem se mostrado mais forte e resistente às críticas. Ele aproveitou para defender a necessidade de uma reforma da Previdência. Sentado na Mesa do plenário, Bolsonaro ouvia em silêncio às falas, sendo abordado a todo momento por colegas da Câmara, que se abaixavam para falar ao seu ouvido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados