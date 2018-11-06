'Na democracia só há um norte: o da Constituição', diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro Crédito: Tânia Rego | Agência Brasil

Em um discurso de aproximadamente três minutos, o presidente eleito Jair Bolsonaro exaltou a Constituição Federal na manhã desta terça-feira, durante o primeiro ato do qual participou em Brasília , onde chegou por volta das 9h. Convidado a falar pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira , Bolsonaro reafirmou o compromisso que já havia assumido com a Carta Magna do país e disse que ela deve ser o "norte" da democracia. Ele também agradeceu a Deus por ter salvo sua vida do atentado a faca que sofreu durante a campanha e afirmou que continuará construindo o Brasil "que o povo merece".

 A responsabilidade é de todos nós. Pedimos a Deus que nos ilumine, agradeço por Ele ter salvo a mina vida. Na democracia só há um Norte: o da nossa Constituição. Juntos vamos continuar construindo o Brasil que nosso povo merece. Temos tudo para sermos uma grande nação. Alguns de nós podemos mudar o destino dessa grande nação. Acredito em Deus, acredito em nosso potencial  afirmou Bolsonaro, que deixou a mesa pouco após finalizar o discurso.

Bolsonaro começou sua fala dizendo estar muito feliz de voltar à Câmara, onde atuou nos últimos 27 anos como deputado federal.

Antes do presidente eleito, Eunício Oliveira foi o responsável por discursar na abertura da cerimônia, seguido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Dias Toffoli. Após a fala de Bolsonaro, o presidente Michel Temer também exaltou a Constituição.

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