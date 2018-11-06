'Na democracia só há um norte: o da Constituição', diz Bolsonaro

Em um discurso de aproximadamente três minutos, o presidente eleito Jair Bolsonaro exaltou a Constituição Federal na manhã desta terça-feira, durante o primeiro ato do qual participou em Brasília , onde chegou por volta das 9h. Convidado a falar pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira , Bolsonaro reafirmou o compromisso que já havia assumido com a Carta Magna do país e disse que ela deve ser o "norte" da democracia. Ele também agradeceu a Deus por ter salvo sua vida do atentado a faca que sofreu durante a campanha e afirmou que continuará construindo o Brasil "que o povo merece".
A responsabilidade é de todos nós. Pedimos a Deus que nos ilumine, agradeço por Ele ter salvo a mina vida. Na democracia só há um Norte: o da nossa Constituição. Juntos vamos continuar construindo o Brasil que nosso povo merece. Temos tudo para sermos uma grande nação. Alguns de nós podemos mudar o destino dessa grande nação. Acredito em Deus, acredito em nosso potencial afirmou Bolsonaro, que deixou a mesa pouco após finalizar o discurso.
Bolsonaro começou sua fala dizendo estar muito feliz de voltar à Câmara, onde atuou nos últimos 27 anos como deputado federal.
Antes do presidente eleito, Eunício Oliveira foi o responsável por discursar na abertura da cerimônia, seguido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Dias Toffoli. Após a fala de Bolsonaro, o presidente Michel Temer também exaltou a Constituição.
MAIA DEFENDE REFORMAS
Em seus discursos, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Eunicio Oliveira (MDB-CE), ressaltaram a importância do respeito ao texto constitucional. Maia disse que a Constituição tem se mostrado mais forte e resistente às críticas. Ele aproveitou para defender a necessidade de uma reforma da Previdência. Sentado na Mesa do plenário, Bolsonaro ouvia em silêncio às falas, sendo abordado a todo momento por colegas da Câmara, que se abaixavam para falar ao seu ouvido.