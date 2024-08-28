Muribeca promete inteligência artificial no trânsito e menos filas na saúde da Serra

Uso de inteligência artificial no monitoramento do trânsito, redução do tempo de espera para acesso a serviços de saúde e ampliação da quantidade de escolas em período integral, especialmente nas áreas mais carentes. Esses são alguns dos compromissos firmados pelo deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos) nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito da Serra, que estão sendo publicadas desde segunda-feira (26), sempre pela manhã. À tarde, desta quarta (28) até sexta-feira (30), é a vez dos candidatos a prefeito de Cariacica.
A rodada de conversas começou na semana passada, entre os dias 19 e 23 de agosto, quando foram divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Vitória e Vila Velha pelos próximos quatro anos. As entrevistas abriram o caminho para uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.
Todos os candidatos a prefeito das quatro cidades registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.
Na Serra, os candidatos Antonio Bungenstab (PRTB), Audifax Barcelos (PP), Pablo Muribeca (Republicanos) e Weverson Meireles (PDT) concederam entrevistas, que estão sendo publicadas nessa ordem. Já os candidatos Igor Elson (PL), Professor Roberto Carlos (PT) e Wylson Zon (Novo) confirmaram a participação, mas não enviaram as respostas até o prazo combinado.
Muribeca promete inteligência artificial no trânsito e menos filas na saúde da Serra
Confira abaixo a entrevista com Pablo Muribeca (Republicanos):
1. A ligação entre a Serra e a Capital é um dos maiores gargalos do trânsito na Região Metropolitana da Grande Vitória. Há alguns anos discute-se a possibilidade de uma terceira rota entre os municípios. O que o seu plano de governo contempla para melhorar a mobilidade urbana na Serra?
A Serra está crescendo rapidamente, mas a infraestrutura não acompanha o aumento populacional. Atualizaremos a central semafórica com tecnologia de inteligência artificial para sincronização automatizada, otimizando o fluxo de veículos e evitando congestionamentos, mesmo fora dos horários de pico. Conduziremos estudos para reduzir semáforos com três tempos nas principais vias. Desenvolveremos um aplicativo com mapeamento da cidade e estabeleceremos um diálogo constante com a gestão municipal de Vitória para melhorar a fluidez do trânsito.
2. A Serra tem um grande potencial turístico com o seu litoral e monumentos históricos, sofre com sérios problemas com a balneabilidade das praias. Quais são as suas propostas para melhorar a qualidade da água para os banhistas.
Nosso compromisso é transformar as praias da Serra em cartões-postais limpos e seguros para moradores e turistas. Vamos ampliar e modernizar a rede de esgoto, garantindo que os resíduos sejam tratados e as águas sejam próprias para banho. Com parcerias acadêmicas, monitoraremos a qualidade da água em tempo real, publicando relatórios mensais e instalando placares informativos. Investiremos em drenagem eficiente e infraestrutura adequada, assegurando que o litoral serrano seja um destino de destaque no turismo capixaba.
3. Caso vença a eleição, de que maneira planeja melhorar a segurança pública com ações que vão além da atuação da Guarda Municipal? Quais os seus planos para bairros com maior vulnerabilidade social, em que a atuação do tráfico de drogas é maior?
Embora ações repressivas sejam essenciais, é crucial adotar uma abordagem que aborde as raízes sociais e econômicas da violência. Investir em educação, com implementação de escolas de tempo integral e suporte a famílias vulneráveis, é fundamental para reduzir as desigualdades que alimentam a criminalidade. Nossos planos também incluem a ampliação do efetivo da Guarda, a formação de grupamentos especiais e a construção do Centro de Operações da Guarda. Uma das prioridades será o combate à violência contra a mulher, com a criação de espaços de acolhimento e a requalificação de serviços de apoio.
4. Na área da Saúde, uma das principais queixas da população é conseguir consultas médicas com especialistas e realizar exames com agilidade. Se for eleito, quais os compromissos da sua gestão para garantir atendimento médico de qualidade aos moradores?
Nosso objetivo é proporcionar atendimento humanizado, reduzindo o tempo de espera para consultas e ampliando atendimentos com especialistas. Por meio de parcerias e processos seletivos, vamos disponibilizar médicos em diversas áreas para minimizar a angústia por exames, procedimentos especializados e atendimentos. Convênios com instituições de ensino superior permitirão otimizar a triagem e o fluxo nas unidades de saúde, cujo funcionamento também será ampliado até 22h, de forma gradativa, incluindo finais de semana. Queremos ampliar também a cobertura da Estratégia da Saúde da Família.
5. O Plano Nacional de Educação estabelece como uma de suas metas, que deve ser cumprida até 2026, que as gestões municipais devem oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. No ensino fundamental da Serra, apenas 4,4% dos estudantes dos anos iniciais e 2,4% dos anos finais, segundos dados do Censo Escolar, eram atendidos por essa modalidade de ensino em 2023. Quais os seus planos para atingir a meta?
Para atender às diretrizes do Plano Nacional de Educação, nosso compromisso é aumentar significativamente o número de escolas de tempo integral na Serra, que atualmente é o menor da Grande Vitória. Expandiremos consideravelmente a oferta de escolas de ensino fundamental e educação infantil ao longo da nossa gestão e implementaremos um programa de contra-turno escolar em regiões de maior vulnerabilidade, oferecendo oficinas esportivas, culturais e artísticas, bem como reforço em Português e Matemática. Nosso objetivo é ampliar tanto a oferta quanto a qualidade da educação integral na cidade.
6. Segundo a Revista Finanças dos Municípios, a Serra expandiu em 12% a receita de ISS entre 2022 e 2023. Apesar dos bons resultados financeiros, 66% da arrecadação total da cidade vão para pessoal e custeio e apenas 21% vão para investimento. Qual será a estratégia para elevar os investimentos? E qual será a estratégia para aumentar as receitas próprias da cidade?
É essencial desburocratizar a administração e eliminar entraves que limitam o crescimento da cidade. Nossa legislação precisa ser modernizada para a cidade atrair investimentos e gere mais empregos. Atrair empresas de alto valor agregado para aumentar as fontes de receita do município; estimular o desenvolvimento de serviços criativos, micro e pequenas empresas, e startups por meio da inovação e do incentivo à criação de negócios; investir em novos modelos de negócios e estudar a redução de taxas e impostos para empresas de projetos de pesquisa, desenvolvimento científico e tecnologia.
Se você tivesse que destacar as cinco principais propostas do seu plano de governo, quais seriam elas?
1) Na Saúde, vamos garantir mais especialistas, reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento. 2) Vamos ampliar a quantidade de escolas em tempo integral, especialmente nas áreas mais carentes. 3) reforçaremos a Guarda Municipal, investindo em efetivo e equipamentos, integrado a um Centro Único de Inteligência e Monitoramento, trabalhando com Inteligência Artificial e monitoramento por vídeo. 4) Vamos atualizar a central semafórica com sincronização automatizada. 5) Vamos simplificar o registro de empresas com um sistema on-line para aprovação de projetos e licenças.