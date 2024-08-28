Muribeca promete inteligência artificial no trânsito e menos filas na saúde da Serra

Embora ações repressivas sejam essenciais, é crucial adotar uma abordagem que aborde as raízes sociais e econômicas da violência. Investir em educação, com implementação de escolas de tempo integral e suporte a famílias vulneráveis, é fundamental para reduzir as desigualdades que alimentam a criminalidade. Nossos planos também incluem a ampliação do efetivo da Guarda, a formação de grupamentos especiais e a construção do Centro de Operações da Guarda. Uma das prioridades será o combate à violência contra a mulher, com a criação de espaços de acolhimento e a requalificação de serviços de apoio.