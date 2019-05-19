Mulher é morta com tiro na cabeça a caminho de bar em Vitória

Lorrayne da Silva Andreatta, assassinada com tiro na cabeça em Redenção, Grande São Pedro, em Vitória Crédito: Arquivo da Família

Uma mulher de 23 anos foi assassinada com um tiro na cabeça, na madrugada deste domingo (19), em Vitória . Familiares contaram que Lorrayne da Silva Andreatta havia saído de casa com duas amigas e um amigo com destino a um bar que fica próximo à casa dela, na Rua Marcos Adriano Vieira, bairro Redenção, região da Grande São Pedro.

O amigo dela teria se envolvido em uma confusão no bar e Lorrayne tentou ajudar a separar briga. Com a situação no local resolvida, a jovem decidiu ir à casa dela para usar o banheiro — o imóvel fica bem perto do bar.

Em casa, Lorrayne comentou com a mãe sobre a confusão no bar, e a mãe pediu que ela não retornasse. Lorrayne reforçou que não teria problema, que já estava tudo resolvido e saiu da residência. A caminho do bar, foi assassinada com um tiro na cabeça, por volta das 3h40.

A polícia ainda não tem a motivação do crime, mas a família acredita que seja em decorrência da briga que houve no bar.

A mãe soube da morte por um vizinho, que viu Lorrayne caída no chão. A mãe disse que, quando chegou ao local, a filha estava sozinha, o bar estava fechado, e que ela teve que acionar a polícia e aguardar a chegada da guarnição ao lado do corpo da filha.

Lorrayne deixa dois filhos, uma de 6 anos e um menino de 3 anos. Ela morava com a mãe.

Rua Marcos Adriano Vieira, em Redenção, na Grande São Pedro, Vitória, onde jovem foi assassinada Crédito: Mayra Bandeira