MPs, Previdência e rua são os desafios de Bolsonaro até domingo Crédito: Marcos Corrêa/PR | Arquivo

Nesta semana, o governo de Jair Bolsonaro (PSL) passará por teste de fogo nas ruas e no Congresso

Na quarta (22), acaba o prazo para que o Legislativo aprove a MP que abre 100% de capital estrangeiro no setor aéreo. Ser não for votada, a medida deixa de ter validade.

Também está sob ameaça a MP da reforma administrativa, que extinguiu ministérios e deu ao governo a atual configuração. Se não for aprovada até 3 de junho, a Esplanada volta a funcionar como na gestão de Michel Temer (MDB). Há outras 9 medidas provisórias a expirar até o início do próximo mês, e o Planalto precisa ainda nesta semana se articular e organizar uma base para conseguir a aprovação.

Apoiadores de Bolsonaro também convocam para o próximo domingo (26) manifestações em defesa do governo e de suas pautas. O movimento é controverso dentro do próprio PSL. O presidente do partido, Luciano Bivar, disse que não vê sentidos nos atos.

Abaixo, veja os principais desafios que o presidente enfrentará nos próximos dias.

MPs A VENCER

Existem 11 medidas provisórias em tramitação no Congresso que expiram até 3 de junho. Algumas delas são de autoria do governo, como a reforma administrativa. Outras, consideradas importantes pela equipe econômica, são herança do governo Temer, como a que abre o setor aéreo para o capital estrangeiro.

O governo precisará reorganizar a frágil articulação com o Legislativo para garantir em menos de 15 dias a aprovação das MPs. A maioria delas tem relevante impacto econômico e na estrutura administrativa do governo.

MP 863

Abertura de 100% do setor aéreo ao capital estrangeiro

Vence em 22/05

MP 878

Trata de contratos temporários de pessoal do Iphan

Vence em 25/05

MP 864

Libera recursos para intervenção federal no Estado de Roraima

Vence em 27/5

MP 865

Libera R$ 225,7 milhões para a intervenção de Roraima

Vence em 29/5

MP 866

Criação da NAV Brasil, desmembramento da Infraero

Vence em 30/5

MP 867

Programa de regularização ambiental

Vence em 3/6

MP 868

Conhecida por MP do Saneamento, altera o marco legal do saneamento básico

Vence em 3/06

MP 869

Proteção de Dados

Vence em 3/6

MP 870

Reestruturação do governo

Vence em 3/6

MP 871

MP da fraude no INSS

vence em 3/6

MP 872

Gratificação de servidores da AGU

Vence em 3/6

MOVIMENTO DAS RUAS

Além da tensão com o Congresso, o governo terá de conter novas manifestações populares e estimular que cidadãos saiam às ruas a seu favor.

Está previsto um ato no próximo domingo (26) em apoio a Bolsonaro. O presidente do PSL, contudo, afirmou que o movimento não tem sentido. Deputada estadual mais votada em São Paulo, Janaina Paschoal (PSL) é contra. Outros grupos que tradicionalmente apoiam o presidente também não veem as manifestações com bons olhos.

Estudantes e professores, por sua vez, chamam novo ato contra cortes na educação para o dia 30, uma quinta-feira. A última manifestação, na quarta (15), reuniu milhares de pessoas e se estendeu por mais de uma centena de cidades.

Decreto das armas Governo precisa conter a tentativa do Legislativo de derrubar o decreto que flexibiliza o porte de armas no Brasil.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Partidos do centrão querem lançar um projeto alternativo à proposta do governo. O deputado Marcelo Ramos (PR-AM), presidente da comissão especial que analisa a proposta enviada pelo Planalto, disse que o governo não tem maioria para aprovar o texto.