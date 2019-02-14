MPF denuncia ex-presidente do Banestes

Vasco Cunha Gonçalves, presidente do Banestes Crédito: Raphael Marques

O ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Vasco Cunha Gonçalves , e outras 16 pessoas foram denunciadas nesta quarta-feira (13) pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal (MPF/DF). Todos foram alvos, em janeiro, da Operação Circus Maximus, que apura fraudes na instituição bancária.

Os denunciados responderão por crimes como contra o sistema financeiro, corrupção e lavagem de dinheiro. "Os prejuízos estimados foram de, aproximadamente, R$ 348 milhões ao BRB, aos participantes de fundos de pensão e Regime Próprio de Previdência Social, aos poupadores e ao sistema financeiro nacional", alega o MPF.

A denúncia diz que Vasco Gonçalves participou de "organização permanente e estruturada". Ele chegou à presidência do BRB pelas mãos de Ricardo Leal, apontado como o líder do esquema, e permaneceu no cargo entre 2015 e 2018.

Apesar de não estar na estrutura do BRB DTVM, subsidiária do BRB, o MPF diz que ele mantinha "interesse direto" em empreendimentos suspeitos.