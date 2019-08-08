MPES quer saber quem foi à Assembleia na votação de projeto

Sede do Ministério Público do Espírito Santo, na Enseada do Suá Crédito: Vitor Jubini

Embora não tenha se manifestado, é possível que a instituição queira apurar se algum dos seus servidores foi acompanhar a votação dos projetos polêmicos no horário de expediente. A solicitação do MPES chegou à Assembleia no final da manhã da última segunda-feira (05).

A reportagem perguntou à assessoria de comunicação do MPES o motivo pelo qual o órgão está solicitando a relação de pessoas que acompanharam a sessão na qual os projetos de interesse da instituição foram votados. Até o momento, não houve respostas.

À Assembleia, a reportagem perguntou se a solicitação já foi atendida e se a lista já foi enviada ao Ministério Público. A Casa informou apenas que o trâmite é responder diretamente a quem solicita, sem confirmar ou negar a existência da solicitação.

HORÁRIO DE EXPEDIENTE

O interesse na lista de pessoas que foram à Assembleia vai ao encontro de uma providência anterior do MPES e sugere que o órgão quer apurar se servidores da instituição foram à Casa de Leis no horário do expediente.

É que em 16 de julho, dia da votação, o presidente da Comissão Processante Permanente do MPES, promotor Danilo Raposo Lírio, enviou uma circular aos demais promotores e procuradores solicitando "criteriosa avaliação quanto à concessão de abonos e folgas" e pedindo para que eventuais ausências fossem comunicadas à comissão.

O documento foi enviado por conta de informações sobre servidores estarem procurando suas chefias imediatas "visando o afastamento de suas funções no horário expediente mediante concessão de abono/folga, visando participar de movimento supostamente contrário aos projetos" apresentados pela chefia do MPES.

De fato, servidores efetivos do órgão eram contrários às propostas. Por discordar principalmente da criação de cargos comissionados, a Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado fez campanha contra a aprovação e pelo veto do governador aos projetos.