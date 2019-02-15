MPES diz que vídeo de assassino de Camata é detalhe na denúncia

Marcos Venicio Moreira Andrade Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O Ministério Público Estadual (MPES) pediu para que a Justiça negue pedidos apresentados pela defesa de Marcos Venicio Moreira Andrade, assassino confesso do ex-governador Gerson Camata (MDB). O órgão avalia que o réu deve permanecer preso e que não há motivos para que a denúncia oferecida contra ele perca os efeitos.

Na quarta-feira (13), a polícia explicou que fez a gravação do "depoimento informal" para "proteger os policiais" de eventuais acusações de agressão contra o preso. O deputado estadual Danilo Bahiense (PSL) disse que esse é um procedimento comum . Ele, deu a voz de prisão a Marcos Andrade, em 26 de dezembro, quando ainda não havia se afastado da função de delegado da Polícia Civil para ser empossado na Assembleia Legislativa.

O MPES, por meio da promotora Daniela Moysés Gueiros, disse taxativamente que o vídeo não é prova e que a denúncia não foi lastreada exclusivamente nesse arquivo.

"(A denúncia) não se baseou na citada entrevista informal, tendo sido lastreada nos depoimentos das testemunhas, nas gravações das câmeras de videomonitoramento, e nos demais elementos constantes dos autos, sendo certo que estes se encontram em consonância e harmonia com o teor da entrevista informal", frisou, na resposta à defesa, apresentada à Justiça na última terça-feira (12).

A promotora também negou que o direito de Marcos Andrade de permanecer em silêncio no depoimento à polícia tenha sido suprimido. Ela garantiu que foi dada ciência ao preso desse direito constitucional.

A defesa do réu alega que o MPES não demonstrou a necessidade de o réu responder ao processo preso. Para a promotora, o tipo de crime imputado, a característica do assassinato e o fato de a pena para esse tipo de crime ser superior a quatro anos de prisão são motivos para a manutenção da prisão preventiva.

"E os fundamentos se sobressaem ante a ousadia do acusado em ter cometido o crime durante o dia e em local de grande circulação de pessoas e veículos, sem qualquer apego à vida humana", alega a promotoria.

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