MPES decide não abrir investigação contra Rodrigo Coelho

Rodrigo Coelho Crédito: Divulgação | PDT

A Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) decidiu não instaurar procedimento investigatório criminal contra o deputado estadual Rodrigo Coelho (PDT) relacionado à colaboração premiada de um ex-diretor da Odebrecht na Operação Lava Jato. Segundo o advogado de Coelho, Ludgero Liberato, isso significa que está arquivada a investigação contra o parlamentar.

"Com a ida para a primeira instância, houve o arquivamento implícito. Só seria reaberto se surgissem novos elementos. É uma medida correta e de extrema justiça. Os documentos mencionados pela colaboração não traziam nenhum indício de qualquer conduta ativa ou omissiva por parte do deputado que pudesse ensejar apuração criminal", frisou o advogado.

O despacho que resultou no arquivamento é do dia 20 de março, assinado pela então procuradora-geral de Justiça. Na época, Elda Spedo era a chefe do Ministério Público Estadual (MPES). A medida coube a ela porque é a PGJ que processa deputados estaduais. O foro responsável por julgá-los é o Tribunal de Justiça do Estado (TJES).

O caso estava com o MPES porque a Procuradoria-Geral da República havia declinado da competência de processar Rodrigo Coelho por entender que os fatos relacionados não têm relação com a Lava Jato.

O delator Rodrigo Medeiros havia afirmado à força-tarefa da operação que a Odebrecht repassou R$ 640 mil a petistas, entre 2013 e 2014, para a campanha de Rodrigo Coelho. À época, Coelho era do PT. O pagamento teria sido feito em troca de vantagens indevidas no contrato de concessão do serviço de saneamento em Cachoeiro de Itapemirim.

"Ocorre que o próprio colaborador afirma que não sabe detalhes da entrega do dinheiro, tampouco manteve qualquer contato com Rodrigo Coelho (...) o codinome 'Gavião' não é atribuído diretamente ao parlamentar estadual, mas sim ao receber dos recursos em nome do PT", salientou Elda.

Um dos petistas com quem Rodrigo Medeiros disse ter se reunido em Vitória para tratar de caixa dois é o ex-prefeito de Cachoeiro Carlos Casteglione (PT), que nega a versão do delator. "Minha relação com funcionários da empreiteira era totalmente institucional. Não conheço nenhum Renato Amaury Medeiros. Nunca solicitei recurso para a eleição do deputado Rodrigo", afirmou, na época que a delação veio a público.