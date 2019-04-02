MP denuncia Temer e filha no caso da reforma de residência

O Ministério Público Federal em São Paulo vai apresentar denúncia nesta terça-feira (02) em que acusa o ex-presidente Michel Temer de lavagem de dinheiro por meio da reforma na casa de uma das filhas dele.
As obras na residência da psicóloga Maristela Temer, no bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo, feita de 2013 a 2015, foi bancada pelo coronel da PM João Baptista Lima Filho, e pela mulher dele, Maria Rita Fratezi. A suspeita é de que o dinheiro teve origem em propina arrecadada pela empresa Argeplan, de Lima.
O caso chegou a ser mencionado como um dos motivos para a prisão preventiva de Temer, pela Lava Jato no Rio de Janeiro, há duas semanas. Com a saída dele da Presidência da República, a apuração foi transferida para a Justiça Federal em São Paulo.