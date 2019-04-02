MP denuncia Temer e filha no caso da reforma de residência

Michel Temer, ex- presidente da República Crédito: Agência Brasil

O Ministério Público Federal em São Paulo vai apresentar denúncia nesta terça-feira (02) em que acusa o ex-presidente Michel Temer de lavagem de dinheiro por meio da reforma na casa de uma das filhas dele.

As obras na residência da psicóloga Maristela Temer, no bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo, feita de 2013 a 2015, foi bancada pelo coronel da PM João Baptista Lima Filho, e pela mulher dele, Maria Rita Fratezi. A suspeita é de que o dinheiro teve origem em propina arrecadada pela empresa Argeplan, de Lima.