Mourão diz que processará Geraldo Azevedo por chamá-lo de torturador

Hamilton Martins Mourão, general do Exército Brasileiro e vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PSL) Crédito: Comando Militar do Sul | Exército Brasileiro

O general Hamilton Mourão, candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PSL), afirmou nesta terça-feira (23), em nota, que vai denunciar o cantor Geraldo Azevedo por declaração difamatória. O artista disse que o militar foi um dos torturadores dele na ditadura, depois afirmou ter se equivocado. Como a afirmação de Azevedo foi reproduzida pelo candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, Mourão disse que também recorrerá à Justiça.

No comunicado, Mourão afirmou que, em 1969 - quando Azevedo foi torturado -, era estudante do Colégio Militar de Porto Alegre e tinha 16 anos. Para o general, a acusação é uma falsa notícia para disseminar informações erradas sobre a campanha de Bolsonaro. Trata-se, portanto, de uma fake news, no desespero de se criar fatos novos pelos simpatizantes da chapa concorrente de Fernando Haddad e aliados.

Ao citar Haddad, Mourão não entra em detalhes. Quanto à questão da repercussão das frases do candidato Haddad, que reproduz tais fakes, também tomaremos as devidas providências judiciais.

A nota é assinada pelo presidente nacional do PRTB, Levy Fidelix, e pelo próprio Mourão.

MEMÓRIA

No sábado (20), Azevedo durante show em Jacobina, na Bahia, fez a acusação contra Mourão. É uma coisa indignante, cara. Eu fui preso duas vezes na ditadura. Fui torturado. Você não sabe o que é tortura, não. Esse Mourão era um dos torturadores lá. Eu fico impressionado com o brasileiro não presta atenção nas evoluções humanas.

Em seguida, ainda em tom de desabafo, o cantor acrescentou: Eu não sei se isso aqui vai entrar em algum choque com a prefeitura, mas é o meu sentimento de indignação em relação com o que pode acontecer com o Brasil. Essa alegria toda que a gente está tendo aqui vai se perder. O Brasil vai ficar muito ruim, muito ruim, se esse cara ganhar.