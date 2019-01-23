Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Presidente em exercício

Mourão diz que não há interferência do governo na eleição do Senado

Na terça, candidato do PSL à presidência do Senado, Major Olimpio, se mostrou incomodado com suposta interferência de Onyx Lorenzoni na disputa interna da Casa

Publicado em 

23 jan 2019 às 11:28

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 11:28

General Mourão Crédito: Tiago Queiroz
O presidente em exercício, Hamilton Mourão, negou que o Planalto esteja interferindo na eleição da Mesa Diretora do Senado. Conforme o Estadão/Broadcast Político publicou nesta terça, o governo Jair Bolsonaro tenta manter o senador Renan Calheiros (MDB-AL) como candidato rival na disputa pela presidência da Casa.
"Não, nada", respondeu Mourão nesta quarta (23), quando questionado se havia interferência do governo na eleição do Senado ao chegar para despachar em seu gabinete.
Na terça, o pré-candidato do PSL, partido do presidente, Major Olimpio, disse que vê com incômodo a suposta interferência do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, em prol de seu partido, o Democratas, na eleição da Casa. O senador Davi Alcolumbre é o pré-candidato do DEM. “Cada um esperneia como quer. Eu acho que o governo tem de ser governo, se alguém estiver com condutas partidárias, muitas vezes pode atrapalhar o governo”, disse.
Mais cedo na terça, a líder do MDB no Senado, Simone Tebet, disse que decidiu disputar a presidência da Casa depois de receber sinalizações desta "interferência". Nos bastidores, Onyx vem estimulando Alcolumbre a continuar em campanha e conquistar os votos necessários para vencer a disputa.
“Causa um desconforto porque quem fala pelo governo de Bolsonaro é o presidente. Ele disse a mim ‘não vou interferir no processo, em eleições nem na Câmara nem no Senado. Aqueles que o fizeram (antecessores na Presidência) se arrebentaram. E ele está mais do que certo nisso”, disse Olimpio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Senado Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados