Mourão diz que não há interferência do governo na eleição do Senado

Na terça, o pré-candidato do PSL, partido do presidente, Major Olimpio, disse que vê com incômodo a suposta interferência do ministro da Casa Civil,, em prol de seu partido, o Democratas, na eleição da Casa. O senador Davi Alcolumbre é o pré-candidato do DEM. “Cada um esperneia como quer. Eu acho que o governo tem de ser governo, se alguém estiver com condutas partidárias, muitas vezes pode atrapalhar o governo”, disse.