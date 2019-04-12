Motivos citados por Do Val já constam em outro pedido de impeachment

Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes Crédito: Nelson Jr/STF

São três os crimes de responsabilidade apresentados em dez páginas na denúncia entregue por Do Val à presidência do Senado. Dois dizem respeito a processos em que, na avaliação do senador, o ministro deveria ter se declarado impedido de atuar.

O senador Marcos do Val pediu segurança ao governo do Estado Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

Para o senador, Gilmar praticou crime de responsabilidade ao decidir nesses casos. Marcos do Val fala em descumprimento da Lei 1079/1950, que define os crimes de responsabilidade dos ministros do STF.

Quando os dois processos estavam na agenda do Judiciário, foi arguida a suspeição do ministro, e o STF foi provocado a se manifestar sobre os vínculos de Gilmar.

Os pedidos para que Gilmar Mendes deixasse de ser o relator dos processos da Lava Jato do Rio de Janeiro foram apresentados pelo ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot.

Em seguida, foram arquivados pela atual chefe do Ministério Público Federal, Raquel Dodge, porque os habeas corpus já haviam sido arquivados e o tema perdera o objeto. Assim, a então presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, arquivou o pedido de tirar a relatoria dos casos de Barata e Eike de Gilmar.

As atuações de Gilmar nos casos dos dois empresários também são questionadas no pedido de impeachment apresentado em meados de março por juristas liderados por Modesto Carvalhosa. A peça tem 150 páginas e elenca 11 situações em que o ministro teria praticado crime de responsabilidade.

GRUPO EMPRESARIAL

O terceiro conjunto de fatos alegados por Marcos do Val para pedir o impeachment de Gilmar Mendes datam de 2007 e 2008. O senador diz que, no período, o ministro "agiu para favorecer interesses pessoais, privados, políticos e familiares, próprios e do grupo empresarial Bertin".

Do Val refere-se a um protocolo de intenções para instalação de complexo industrial na cidade de Diamantino, no Mato Grosso, firmado pelo Bertin com o ex-governador e ex-ministro Blairo Maggi, com o ex-prefeito Francisco Mendes, irmão de Gilmar, e com o próprio ministro. "Não constitui atribuição de ministro do STF assinar protocolo de intenções com o objetivo de viabilizar a instalação de empreendimentos econômicos", sustenta o senador.

Desde 2005, o ministro Gilmar Mendes foi alvo de 16 pedidos de impeachment no Senado. Outros membros do STF também já foram alvos. A denúncia formalizada por Marcos do Val é a primeira assinada por um senador da República.

JUSTIFICATIVAS

O senador não considera atenuante o fato de o Judiciário já ter discutido a atuação de Gilmar nos habeas corpus. "Se na época liberaram ou não, não sabemos o cenário ou as forças políticas da época", disse.

Sobre usar os mesmos argumentos que Modesto Carvalhosa, ponderou que em sua petição agiu "com racionalidade" ao elencar menos crimes. E que os dois pedidos de impeachment, somados a um terceiro recém protocolado, aumentam as chances de êxito. "Poderia ter apoiado o dele? Poderia. Mas o que é melhor: dar um chute para o gol ou três?", disse.