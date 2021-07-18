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Morre o ex-prefeito de Itapemirim, Erivelto Porto Meirelles

Erivelto Porto Meirelles governou Itapemirim na década de 90, antes da emancipação de Marataízes

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 13:11

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 jul 2021 às 13:11
Erivelto Porto Meirelles foi prefeito de Itapemirim
Erivelto Porto Meirelles foi prefeito de Itapemirim Crédito: Reprodução/ Redes sociais
O ex-prefeito de Itapemirim, Erivelto Porto Meirelles, de 83 anos, morreu na noite deste sábado (17), no município do Litoral Sul do Espírito Santo, onde residia com a família. Segundo a família, ele sofreu uma arritmia cardíaca e não resistiu. O ex-prefeito estava internado desde o dia 08 deste mês em um hospital particular em Cachoeiro de Itapemirim. 
A prefeitura de Itapemirim emitiu uma nota, lamentando o falecimento. “É com profundo pesar e grande consternação que a Prefeitura de Itapemirim comunica o falecimento do Sr. Erivelto Porto Meirelles. Erivelto era produtor rural e ex-prefeito de Itapemirim, esteve na gestão da cidade no final da década de 80, antes da emancipação de Marataízes e se dizia um observador da vida política da região. Nesse momento de dor, a Prefeitura de Itapemirim, por meio do prefeito Dr Thiago, oferece suas condolências à toda família e amigos”, publicou o município.
Amigo da família e admirador do político, Rogério Rocha disse que o senhor Erivelto Porto deixou um grande legado, que é um orgulho e exemplo a ser seguido. “Erivelto foi um exemplo de gestor para Itapemirim. Quando criança, morava no interior e estudava longe, foi o primeiro a trazer ônibus escolares para ajudar os alunos. Em 2018, fiz um vídeo com ele para homenageá-lo”, relembrou Rocha, que é ex vereador na cidade.
A deputada federal Norma Ayub, que também governou o município de Itapemirim, e o deputado estadual Theodorico Ferraço, também publicaram palavras de solidariedade. “É com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento do senhor Erivelton Porto Meireles, ex-prefeito de Itapemirim. Deixamos nosso sentimento de pesar e solidariedade à esposa Edilze e a toda família, bem como a todos os cidadãos do município pela perda deste grande homem”, divulgou.
Segundo amigos, o corpo do ex-prefeito tinha  previsão de ser sepultado às 11h.

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